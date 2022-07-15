هذا هو برنامج الرحلات البحرية بين الجزائر ونابولي

أعلنت سفارة الجزائر بروما، عن افتتاح الخط البحري الجديد الجزائر-نابولي-الجزائر العاصمة، ابتداء من يوم الأحد 24 جويلية.

وجاء في بيان للسفارة “تنهي سفارة الجزائر بروما إلى علم أفراد الجالية الوطنية المقيمة بايطاليا بأنه سيتم افتتاح الخط البحري الجديد الجزائر-نابولي-الجزائر العاصمة، ابتداء من يوم الأحد 24 جويلية 2022، حيث سيكون جدول الرحلات المبرمجة من مدينة نابولي إلى الجزائر العاصمة والذي سيتم تنفيذه من قبل شركة الملاحة الوطنية”.

برنامج الرحلات

-الأحد 24 جويلية 2022

-الأربعاء 3 أوت 2022

-الأحد 14 أوت 2022

-الأحد 04 سبتمبر 2022

-الأحد 18 سبتمبر 2022