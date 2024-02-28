هذا هو برنامج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر

الطاقة المستدامة ودور الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي أبرز الملفات

تنطلق، الخميس، القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث سيكون بحث كيفيات مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي أبرز الملفات المطروحة.

وتراهن الدول المصدرة على قمة الجزائر لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الغاز الطبيعي إلى مورد مركزي لتنمية شاملة ومستدامة خاصة أنه معبر سلس وآمن لإحلال الطاقات المتجددة في بنية الطاقة العالمية.

ويتضمن برنامج المنتدى الذي سيستمر إلى غاية الـ3 من مارس في اليوم الأول اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، إلى جانب افتتاح المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز وكذا تقديم تقرير توقعات الغاز العالمية.

كما سيحتضن هذا الحدث الاستراتيجي الهام في اليوم الثاني الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بما في ذلك الطبعة الثانية لحفل توزيع جزائر المنتدى وحفل توقيع مذكرات التفاهم.

هذا، وسيتم عقد اجتماع رؤساء الدول والحكومات خلال اليوم الثالث للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

وتسعى الجزائر من خلال هذا المنتدى إلى الاستثمار في خبرتها الطويلة في مجال الغاز وتصديرها إلى البلدان المشاركة، حيث يشكل منتدى الدول المصدرة للغاز منذ 24 سنة على تأسيسه محطة هامة تسهم في تجسيد معالم السوق، مستقبلا إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء التي تشكل معا 70 بالمائة من احتياطات الغاز العالمي.

وفي السياق، أبرز الخبير الطاقوي إبراهيم قندوزي، عشية انعقاد منتدى الغاز، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أن الظروف العالمية الاستثنائية تجعل قمة الجزائر تكتسي أهمية استراتيجية على مستوى التطورات الجيو السياسية الحاصلة في العالم وأيضا التغيرات في سوق الغاز الطبيعي.

كما سيكون هذا المنتدى محطة هامة لرسم مستقبل الطاقة كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي إضافة إلى المساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.