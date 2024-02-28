-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
الطاقة المستدامة ودور الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي أبرز الملفات

هذا هو برنامج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر

س. ع
  • 983
  • 0
هذا هو برنامج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر
أرشيف

تنطلق، الخميس، القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث سيكون بحث كيفيات مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي أبرز الملفات المطروحة.
وتراهن الدول المصدرة على قمة الجزائر لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الغاز الطبيعي إلى مورد مركزي لتنمية شاملة ومستدامة خاصة أنه معبر سلس وآمن لإحلال الطاقات المتجددة في بنية الطاقة العالمية.
ويتضمن برنامج المنتدى الذي سيستمر إلى غاية الـ3 من مارس في اليوم الأول اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، إلى جانب افتتاح المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز وكذا تقديم تقرير توقعات الغاز العالمية.
كما سيحتضن هذا الحدث الاستراتيجي الهام في اليوم الثاني الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بما في ذلك الطبعة الثانية لحفل توزيع جزائر المنتدى وحفل توقيع مذكرات التفاهم.
هذا، وسيتم عقد اجتماع رؤساء الدول والحكومات خلال اليوم الثالث للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وتسعى الجزائر من خلال هذا المنتدى إلى الاستثمار في خبرتها الطويلة في مجال الغاز وتصديرها إلى البلدان المشاركة، حيث يشكل منتدى الدول المصدرة للغاز منذ 24 سنة على تأسيسه محطة هامة تسهم في تجسيد معالم السوق، مستقبلا إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء التي تشكل معا 70 بالمائة من احتياطات الغاز العالمي.
وفي السياق، أبرز الخبير الطاقوي إبراهيم قندوزي، عشية انعقاد منتدى الغاز، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أن الظروف العالمية الاستثنائية تجعل قمة الجزائر تكتسي أهمية استراتيجية على مستوى التطورات الجيو السياسية الحاصلة في العالم وأيضا التغيرات في سوق الغاز الطبيعي.
كما سيكون هذا المنتدى محطة هامة لرسم مستقبل الطاقة كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي إضافة إلى المساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.

مقالات ذات صلة
القمة ضرورية لضمان إمدادات مستقرة من الغاز.. بأسعار عادلة

القمة ضرورية لضمان إمدادات مستقرة من الغاز.. بأسعار عادلة

عرقاب يستقبل نظيره الموزمبيقي

عرقاب يستقبل نظيره الموزمبيقي

تخفيضات تصل إلى 25 بالمئة لعدة سلع استهلاكية في رمضان

تخفيضات تصل إلى 25 بالمئة لعدة سلع استهلاكية في رمضان

استقرار الأسواق والتحديات المقبلة على جدول أعمال قمة منتدى الغاز

استقرار الأسواق والتحديات المقبلة على جدول أعمال قمة منتدى الغاز

وزير المالية يدعو إلى مراجعة نمط التسيير في البنوك العمومية

وزير المالية يدعو إلى مراجعة نمط التسيير في البنوك العمومية

بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري: تمديد آجال الإكتتاب

بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري: تمديد آجال الإكتتاب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد