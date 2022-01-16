هذا هو برنامج المعارض بالجزائر لعام 2022

كشفت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (سافاكس) على موقعها الالكتروني، عن برنامج المعارض المرتقب خلال سنة 2022.

وحسب نفس المصدر، يرتقب تنظيم أزيد من 40 تظاهرة في مختلف الميادين الاقتصادية المتخصصة والعامة، بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالعاصمة.

وأوضح، أنه سيشهد شهر جانفي، تنظيم الصالون الوطني للشكولاتة والقهوة (شوكاف) الذي سيجري من 26 الى غاية 29 من الشهر الجاري.

بالنسبة لشهر فيفري المقبل، يرتقب تنظيم أربعة صالونات وهي صالون الكهرباء والطاقات المتجددة “SEER” (من 7 الى 10 فيفري)، والصالون الدولي للصيدلة في الجزائر “SIPHAL” (من 16 إلى 19 فيفري)، والمعرض الجزائري للمشروبات “BevAlg” ( من 17 الى 19 فيفري) و كذا الصالون الدولي للأمن “SecurExpo” (من 22 إلى 24 فيفري).

وبخصوص شهر مارس، يرتقب برنامج سافكس تنظيم صالون Engineeral (من 1 الى 3 مارس)، و الصالون الدولي لترقية الاستثمار (من 1 الى 4 مارس)، و الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة ( من 2 الى 5 مارس)، و صالون التهيئة و اعادة التجديد و الديكور “Renov Déco” (من 1 الى 7 مارس) وكذا صالون المرأة “Eve” (من 3 الى 8 مارس).

كما سيشهد شهر مارس تنظيم الصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والتجهيز و الخدمات من اجل التنقل في شمال افريقيا “Equip Auto” (من 7 الى 10 مارس) و صالون الفلاحة وتربية المواشي والصناعة الغذائية (من 14 الى 17 مارس)، والصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية “SIEM” (من 17 الى 20 مارس)، وصالون السياحة “Stepa” (من 21 الى 26 مارس) والصالون الدولي للطاقة الشمسية والكهرباء “Solarelac” (من 27 الى 30 مارس) و كذا الصالون الدولي للكتاب بالجزائر “سيلا” (من 24 الى 30 مارس).

وفي شهر أفريل المقبل المتزامن مع شهر رمضان المعظم، تنظم سافكس، من 29 مارس الى 28 أفريل، الحدث التجاري و الثقافي “رمضان في القصر”، و هي تظاهرة لأجل الاستجابة لحاجيات المستهلك والمرأة الجزائرية في شهر الصيام.

وتتمثل التظاهرات المنتظرة خلال شهر ماي في كل من: الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتاك” (من 15 إلى 19 ماي) ومعرض الزفاف (من 14 إلى 21 ماي) ومعرض المصاعد والسلالم (من 27 إلى 29 ماي) والمعرض المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو” (من 30 ماي إلى 2 جوان) ومعرض التجارة الإلكترونية (من 30 مايوإلى 2 جوان) والمعرض الدولي للإشهار (من 30 ماي إلى 2 جوان) والمعرض الدولي للزيتون ومشتقاته (من 30 ماي إلى 2 جوان).

وبالنسبة لشهري جوان وجويلية، سيشهد قصر المعارض اجراء تنظيم معرض الجزائر الدولي (من 13 إلى 18 جوان) وصالون صناعة طب الأسنان (من 28 إلى 30 جوان) والصالون المهني للمجوهرات (من 28 إلى 30 جوان) والصالون الدولي للأشغال العمومية (من 28 جوان إلى 2 جويلية) وصالون “الأم والطفل” (من 28 جوان إلى 1 جويلية) وصالون الرفاهية (من 29 جوان إلى 1 جويلية) والمؤتمر والمعرض الدولي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية من11 إلى 14 جويلية) وصالون المؤسسات المصغرة (من 11 إلى 14 جويلية).

وبعد فترة راحة في أوت، ستستأنف “سافاكس” برنامجها في شهر سبتمبر بتنظيم صالون التصدير والخدمات اللوجستية (من 6 إلى 8 سبتمبر) والصالون الدولي للخشب والنجارة والمعدات والتكنولوجيات (من 19 إلى 22 سبتمبر) وكذلك صالون “الرياضة واللياقة البدنية” (من 24 إلى 29 سبتمبر).

أما في شهر أكتوبر، فستنظم “سافاكس” أربعة معارض، وهي: الصالون المهني الدولي للصناعة (من 3 إلى 6 أكتوبر) وصالون الجزائر للنظافة (من 12 إلى 15 أكتوبر) والصالون الدولي لفن الطهي (من 19 إلى 22 أكتوبر).

ومن المقرر أيضا اجراء تظاهرتين في شهر نوفمبر، وهما الصالون المهني للفندقة والإطعام (19 نوفمبر) وصالون الصيانة الصناعية (من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر).

وفي ديسمبر، تعتزم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافاكس” تنظيم معرض الإنتاج الجزائري (من 17 إلى 26 ديسمبر) وكذلك معرض البنوك والتآمينات والمنتجات المالية في نفس التاريخ.