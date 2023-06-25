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هذا هو برنامج النقل الحضري في العاصمة هذا الصيف

الشروق أونلاين / وكالة الأنباء الجزائرية
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هذا هو برنامج النقل الحضري في العاصمة هذا الصيف
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حافلة لمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري في الجزائر العاصمة. أرشيف.

سطَرت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري برنامجا لفصل الصيف سيدخل حيز الخدمة بداية من الفاتح من جويلية حسب ما أفادت به اليوم الأحد المؤسسة في بيان.

البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية نص على أن برنامج عمل المؤسسة سيبدأ من الساعة السادسة صباحا كي يستمر إلى غاية الساعة السابعة مساء.

برنامج المؤسسة سيقوم بتغطية 129 خطا، الخطوط التي ستعمل فيها 267 حافلة بمعدل حافلتين لكل خط.

أما فيما يخص نهاية الأسبوع، فستغطي المؤسسة الـخطوط 129 من السادسة صباحا إلى السابعة مساء، وذلك عبر 132 حافلة أيام الجمعة، أما أيام السبت فستوفر المؤسسة 195 حافلة تعمل في نفس الجدول الزمني.

أما بالنسبة للفترة الليلية، فقالت المؤسسة أنها ستقوم بتغطية 24 خطا في العاصمة. وبداية من السابعة مساء إلى غاية الواحدة صباحا، ستقوم 24 حافلة بتغطية هذه الخطوط.

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