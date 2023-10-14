هذا هو برنامج اليوم الأول من تحضيرات “الخضر” تحسبا لمواجهة المنتخب المصري

يجري المنتخب الوطني أمسية السبت أول حصة تدريبية بالإمارات تحسبا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر.

ووصل وفد “الخضر”، إلى مطار العين بالإمارات، أمسية الجمعة في حدود الثامنة ونصف مساء، بعد رحلة دامت 6 ساعات.

🔴 Nos Verts sont bien arrivés dans la ville d’Al-Aïn 🇦🇪 pour y disputer le match amical face à l’Égypte lundi prochain ! pic.twitter.com/v1WlzBF82b — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) October 13, 2023

ويشرع الناخب الوطني جمال بلماضي، وأشباله، بداية من السبت في التركيز على المباراة الودية الهامة المرتقبة هذا الاثنين أمام المنتخب المصري.

ويحمل برنامج اليوم الأول من التحضيرات، حصة استرجاع، قبل أن يقوم الطاقم الفني رفقة اللاعبين بمعاينة المنافس، بالإضافة إلى الوقوف على عديد النقاط المتعلقة بالمباراة الودية الأولى أمام جزر الرأس الأخضر، والتي حسمها “الخضر” بخماسية لهدف واحد.

وستنطلق الحصة التدريبية، في حدود الساعة السادسة مساء، حيث ستكون مفتوحة أمام الإعلاميين لمدة ربع ساعة.