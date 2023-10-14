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رياضة

هذا هو برنامج اليوم الأول من تحضيرات “الخضر” تحسبا لمواجهة المنتخب المصري

عمر سلامي
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هذا هو برنامج اليوم الأول من تحضيرات “الخضر” تحسبا لمواجهة المنتخب المصري
أرشيف
لاعبو المنتخب الوطني

يجري المنتخب الوطني أمسية السبت أول حصة تدريبية بالإمارات تحسبا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر.

ووصل وفد “الخضر”، إلى مطار العين بالإمارات، أمسية الجمعة في حدود الثامنة ونصف مساء، بعد رحلة دامت 6 ساعات.

ويشرع الناخب الوطني جمال بلماضي، وأشباله، بداية من السبت في التركيز على المباراة الودية الهامة المرتقبة هذا الاثنين أمام المنتخب المصري.
ويحمل برنامج اليوم الأول من التحضيرات، حصة استرجاع، قبل أن يقوم الطاقم الفني رفقة اللاعبين بمعاينة المنافس، بالإضافة إلى الوقوف على عديد النقاط المتعلقة بالمباراة الودية الأولى أمام جزر الرأس الأخضر، والتي حسمها “الخضر” بخماسية لهدف واحد.

وستنطلق الحصة التدريبية، في حدود الساعة السادسة مساء، حيث ستكون مفتوحة أمام الإعلاميين لمدة ربع ساعة.

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