هذا هو برنامج تحضيرات أشبال “الخضر” للبطولة الإفريقية

سطّر الناخب الوطني رزقي رمان برنامج تحضيرات أشبال “الخضر”، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة.

وتحتضن الجزائر البطولة الإفريقية أشبال لِكرة القدم في شهر أفريل 2023.

وتدوم تحضيرات المنتخب الوطني أشبال 65 يوما (على فترات)، تتخلّلها 8 مقابلات ودّية ودورتان دوليتان.

وتشهد البطولة الإفريقية أشبال بِالجزائر مشاركة 12 منتخبا، على أن تحجز الفرق التي تبلغ الدور نصف النهائي، تأشيرات تمثيل القارّة السّمراء في مونديال أقلّ من 17 سنة، المُبرمج بِالبيرو في أواخر العام المقبل.