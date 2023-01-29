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رياضة

هذا هو برنامج تحضيرات أشبال بوقرة قبل مواجهة النيجر

عمر سلامي
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هذا هو برنامج تحضيرات أشبال بوقرة قبل مواجهة النيجر
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني للمحليين

شرع أشبال المدرب مجيد بوقرة في التحضير لمباراة النيجر، المرتقبة أمسية الثلاثاء، لحساب نصف نهائي شان الجزائر.

وباشر المنتخب الوطني للمحليين، تدريباته، بالمركز التقني بسيدي موسى، أمسية السبت، حيث خصصت الحصة التدريبية للاسترجاع بالنسبة للاعبين الذين شاركوا أمام كوت ديفوار، فيما خاض البقية تدريبات عادية.

ويواصل المنتخب المحلي، تحضيراته، الأحد، حيث يحمل البرنامج المسطر، حصة فيديو، لمعاينة المنافس المقبل، منتخب النيجر.

وستكون حصة الفيديو، متبوعة، بحصة تدريبية، يشرع خلالها المدرب بوقرة، في الأمور التكتيكية، الخاصة بالمباراة المقبلة.

وسيتنقل المنتخب الوطني للمحليين صبيحة الاثنين، إلى وهران، حيث سينشط المدرب مجيد بوقرة ندوة صحفية، في حدود منتصف النهار.

وسيخوض أشبال بوقرة، أمسية الاثنين، بملحق ملعب ميلود هدفي آخر حصة تدريبية، قبل مواجهة منتخب النيجر، أمسية الثلاثاء لحساب نصف نهائي الشان.

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