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رياضة

هذا هو برنامج تحضيرات “الخضر” تحسبا لمبارتي الصومال وموزمبيق

عمر سلامي
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هذا هو برنامج تحضيرات “الخضر” تحسبا لمبارتي الصومال وموزمبيق
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن برنامج المنتخب الوطني، خلال التربص الجاري، والذي تتخلله مبارتي الصومال وموزمبيق، لحساب تصفيات مونديال 2026.

وانطلق تربص المنتخب الجزائري أمسية الاثنين، بالمركز التقني لسيدي موسى، حيث خاض رفقاء محرز أول حصة تدريبية.

وشرع الناخب الوطني في التحضير للمباراة الأولى، المرتقبة أمسية الخميس أمام منتخب الصومال.

ويجري المنتخب أمسية الثلاثاء، حصته التدريبية الثانية بمركز سيدي موسى، والتي ستكون مسبوقة في حدود الرابعة إلا ربع بمنطقة مختلطة لعدد من اللاعبين مع وسائل الإعلام، كما ستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام الصحافة لمدة ربع ساعة.

وينشط الناخب الوطني بلماضي، ظهر الأربعاء ندوة صحفية بقاعة الإعلام بملعب نيلسون مانديلا، كما سيجري “الخضر” ثالث حصة تدريبية لهم في التربص، بالمركز التقني بسيدي موسى بداية من الساعة الخامسة مساء.

وسيكون المنتخب الجزائري أمسية الخميس على موعد مع مواجهة الصومال بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الخامسة، وينشط بعدها الناخب الوطني ندوة صحفية خاصة بالمباراة.

وبعد مباراة الصومال مباشرة، سيشد المنتخب الوطني سهرة الخميس، الرحال نحو مابوتو، على متن رحلة خاصة، تحسبا لمواجهة موزمبيق.

وسيخوض رفقاء القائد محرز، الجمعة، أول حصة تدريبية لهم بمابوتو، تحسبا لمباراة الجولة الثانية.

ويجري “الخضر”، السبت المقبل حصة تدريبية على ملعب مابوتو الوطني، الذي يحتضن المباراة، كما ينشط بلماضي ندوة صحفية تسبق المباراة، التي تلعب الأحد المقبل في حدود الساعة الثانية زوالا.

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