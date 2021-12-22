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رياضة

هذا هو برنامج تحضيرات منافس “الخضر”

علي بهلولي
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هذا هو برنامج تحضيرات منافس “الخضر”
منتخب كوت ديفوار (الأرشيف)

كشف اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم عن برنامج تحضيرات منتخب بلاده لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِالكاميرون انطلاقا من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري المقبلَين.

ومعلوم أن كوت ديفوار تتبارى مع الجزائر في “كان” 2022، ضمن فوج يضمّ أيضا منتخبَي غينيا الاستوائية وسيراليون.

وسطّر الناخب الوطني الإيفواري باتريس بومال لِأشباله معسكرا إعداديا بِمدينة جدة السعودية، ينطلق في الـ 27 من ديسمبر الحالي.

وتتخلّل هذه المحطّة التحضيرية 3 مقابلات ودّية، أمام منتخبَي مالي وجزر القمر ونادٍ سعودي. عِلما أن مالي وجزر القمر يُشاركان أيضا في البطولة الإفريقية.

وينتهي تربص منتخب “الفيلة” بِالسعودية في الـ 6 من جانفي المقبل، موعد شدّ الرّحال نحو الكاميرون مسرح كأس أمم إفريقيا.

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