هذا هو برنامج حافلات “ايتوزا” خلال أيام العيد

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري “ايتوزا” برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتسهيل تنقلات المواطنين بين أحياء وبلديات الجزائر العاصمة.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، الأحد، أنها تضع في الخدمة خلال هذه المناسبة 138 حافلة موزعة على 129 خط بالنسبة لليوم الأول والثالث من عيد الأضحى و219 حافلة بالنسبة لليوم الثاني وسيكون أول انطلاق على الساعة 06 سا 30 د صباحا إلى غاية الساعة 19سا 00 د مساء بالنسبة لفترة النهار بمعدل رحالات من 30 إلى 40 دقيقة.

وفيما يخص الخدمة الليلية توفر مؤسسة “ايتوزا” 19 حافلة موزعة على 19 خط, حيث سيكون اول انطلاق على الساعة 19سا 00د الى غاية منتصف اليل, حسب بيان المؤسسة.

أما بخصوص برنامج الترحم “زيارة المقابر”, ذكرت “ايتوزا” أنها برمجت بالنسبة لليوم الثاني من عيد الأضحى أول انطلاق على الساعة 06 سا 00 د صباحا و يدوم الى غاية الساعة 13 سا 00 د.

ويشمل البرنامج خمسة (05) خطوط استثنائية نحو مختلف المقابر تنطلق من محطات أول ماي نحو مقبرة العالية وساحة الشهداء نحو العالية وشوفالي نحو مقبرة دالي ابراهيم وباش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي ومحطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح واخيرا محطة الحراش نحو مقبرة سيدي طيب.

وبالمناسبة تذكر أيضا مؤسسة “ايتوزا” زبائنها بخطوط الدوام اليومي التي تمر على المقابر من محطات أول ماي باتجاه مقبرة عين البنيان و بن عكنون و سيدي محمد وساحة الشهداء باتجاه كل من القطار وبوزريعة وعين البنيان.

ويضاف الى هذا أيضا محطات شوفالي باتجاه مقبرة كل من بني مسوس وأولاد فايت ومحطة الحراش باتجاه مقبرة الرغاية ومحطة درقانة الكروش ورويبة نحو مقبرة الرغاية وعين طاية و هراوة واخيرا محطة زرالدة نحو مقبرة سيدي منيف.

كما سطرت المؤسسة العمومية بمناسبة العيد أيضا خرجات مبرمجة للحافلة المكشوفة على مدى ثلاثة أيام ابتداء من الساعة 14سا الى غاية منتصف الليل, من منتزه الصابلات إلى مقام الشهيد والبريد المركزي.