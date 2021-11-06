هذا هو برنامج سفرية “الخضر” إلى القاهرة

في رحلة خاصة وغير مباشرة

يشد المنتخب الوطني يوم الاثنين، الرحال إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا لملاقاة مضيفه جيبوتي يوم 12 نوفمبر الحالي على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى بـ10 نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن بوركينافاسو قبل مواجهتهما الحاسمة يوم 16 من الشهر الحالي على ملعب ” مصطفى تشاكر” بالبليدة في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

ويغادر الفوج الأول من بعثة “الخضر” الذي يضم الطاقم الفني بقيادة جمال بلماضي، واللاعبين الذين ينشطون في الخليج (قطر والسعودية) صباح الاثنين من مطار هواري بومدين الدولي، على متن طائرة خاصة باتجاه العاصمة الفرنسية باريس، أين سينضم له اللاعبون الذين ينشطون في الأندية الأوروبية، على أن يواصل الجميع بعدها الرحلة في نفس اليوم إلى القاهرة.

وحسب بعض المصادر الإعلامية فإنه من المرجح أن ينزل المنتخب الوطني بنفس الفندق الذي أقام فيه خلال مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي توج بلقبها، وخوض التدريبات على ملعب “بتروسبورت” مثلما كان الحال قبل أكثر من عامين.