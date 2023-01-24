هذا هو برنامج مقابلات المنتخب المحلّي من ربع النهائي إلى المحطّة الختامية

تشكّلت سهرة الثلاثاء لائحة ما تبقّى من عمر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، انطلاقا من الدور ربع النهائي.

وأُزيح هذا السّتار بعد اختتام فعّاليات دور المجموعات لـ “شان” الجزائر، بِإجراء آخر مقابلات الجولة الثالثة عن الفوجَين الرّابع والخامس.

وهكذا اتّضحت الرّؤية بِالنّسبة للمنتخب المحلّي الجزائري، بِخصوص مشواره المقبل في هذه المنافسة القارّية.

وسيُواجه محلّيو “الخضر” المنتخب الإيفواري في ربع النهائي، وإذا بلغوا محطّة المرّبع الذّهبي، فسيلعبون مع الفائز من مباراة غانا والنيجر.

الدور ربع النهائي:

في الـ 27 من جانفي 2023.

1- الجزائر – كوت ديفوار (ملعب براقي / سا: 17.00).

2- السنيغال – موريتانيا (ملعب عنابة / سا: 20.00).

في الـ 28 من جانفي 2023:

3- مدغشقر – الموزمبيق (ملعب قسنطينة / سا: 17.00).

4- النيجر – غانا (ملعب وهران / سا: 20.00).

الدور نصف النهائي:

في الـ 31 من جانفي 2023:

الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (4). بِملعب وهران / سا: 17.00.

الفائز من مباراة (2) – الفائز من مباراة (3). بِملعب براقي / سا: 20.00.

المباراة الترتيبية: في الـ 3 من فيفري 2023 على الساعة الثامنة مساءً، بِملعب عنابة.

المباراة النهائية: في الـ 4 من فيفري 2023 على الساعة الثامنة مساءً، بِملعب براقي.