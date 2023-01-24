-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يوجّه رسالتين خطيّتين لرئيس الإمارات وأمير قطر
رياضة

هذا هو برنامج مقابلات المنتخب المحلّي من ربع النهائي إلى المحطّة الختامية

علي بهلولي
  • 182
  • 0
هذا هو برنامج مقابلات المنتخب المحلّي من ربع النهائي إلى المحطّة الختامية
ح.م

تشكّلت سهرة الثلاثاء لائحة ما تبقّى من عمر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023، انطلاقا من الدور ربع النهائي.

وأُزيح هذا السّتار بعد اختتام فعّاليات دور المجموعات لـ “شان” الجزائر، بِإجراء آخر مقابلات الجولة الثالثة عن الفوجَين الرّابع والخامس.

وهكذا اتّضحت الرّؤية بِالنّسبة للمنتخب المحلّي الجزائري، بِخصوص مشواره المقبل في هذه المنافسة القارّية.

وسيُواجه محلّيو “الخضر” المنتخب الإيفواري في ربع النهائي، وإذا بلغوا محطّة المرّبع الذّهبي، فسيلعبون مع الفائز من مباراة غانا والنيجر.

الدور ربع النهائي:

في الـ 27 من جانفي 2023.

1- الجزائر – كوت ديفوار (ملعب براقي / سا: 17.00).

2- السنيغال – موريتانيا (ملعب عنابة / سا: 20.00).

في الـ 28 من جانفي 2023:

3- مدغشقر – الموزمبيق (ملعب قسنطينة / سا: 17.00).

4- النيجر – غانا (ملعب وهران / سا: 20.00).

الدور نصف النهائي:

في الـ 31 من جانفي 2023:

الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (4). بِملعب وهران / سا: 17.00.

الفائز من مباراة (2) – الفائز من مباراة (3). بِملعب براقي / سا: 20.00.

المباراة الترتيبية: في الـ 3 من فيفري 2023 على الساعة الثامنة مساءً، بِملعب عنابة.

المباراة النهائية: في الـ 4 من فيفري 2023 على الساعة الثامنة مساءً، بِملعب براقي.

مقالات ذات صلة
جماهير ملعب “نيلسون مانديلا” تتضامن مع ماجر

جماهير ملعب “نيلسون مانديلا” تتضامن مع ماجر

لجنة تنظيم “الكان” تحل بالجزائر للاستفادة من تجربة الشان

لجنة تنظيم “الكان” تحل بالجزائر للاستفادة من تجربة الشان

صراع كبير على أحمد قندوسي ومولودية الجزائر تدخل المزاد بقوة

صراع كبير على أحمد قندوسي ومولودية الجزائر تدخل المزاد بقوة

بلايلي: هدفي ضد المغرب هو الأجمل في مشواري الرياضي

بلايلي: هدفي ضد المغرب هو الأجمل في مشواري الرياضي

رسميا.. المنتخب المحلّي الجزائري سَيُواجه هذا المُنافس

رسميا.. المنتخب المحلّي الجزائري سَيُواجه هذا المُنافس

رسميا.. نقل المباراة الترتيبية في “الشان” إلى ملعب عنابة

رسميا.. نقل المباراة الترتيبية في “الشان” إلى ملعب عنابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد