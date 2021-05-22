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رياضة
تصفيات كأس العالم 2022

هذا هو برنامج مُنافسي “محاربي الصحراء”

علي بهلولي
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هذا هو برنامج مُنافسي “محاربي الصحراء”

يخوض المنتخب الوطني الجزائري ومنافسوه في تصفيات كأس العالم 2022، مقابلات ودّية شهر جوان المقبل.

ومعلوم أن “محاربي الصحراء” يُواجهون منتخبات بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، في الدور الثاني وقبل الأخير لِتصفيات مونديال قطر. الذي تُلعب مقابلاته ما بين أواخر أوت ومنتصف نوفمبر المقبلَين.

وكان يُفترض أن تنطلق التصفيات في جوان المقبل، ولكن “الكاف” لجأت إلى تأجيل الموعد بِالتنسيق مع “الفيفا”، بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

وتشكّل جدول المقابلات التحضيرية كالتالي:

الجزائر:

1- أمام موريتانيا في الـ 3 من جوان المقبل، بِملعب البليدة.

2- أمام مالي في الـ 6 من جوان المقبل، بِملعب البليدة.

3- أمام تونس في الـ 11 من جوان المقبل، بِالعاصمة تونس.

بوركينا فاسو:

1- أمام كوت ديفوار في الـ 5 من جوان المقبل، بِمدينة أبيدجان الإيفوارية.

2- أمام المغرب في الـ 12 من جوان المقبل، بِالعاصمة المغربية الرباط.

النيجر:

1- أمام غامبيا في الـ 5 من جوان المقبل، بِتركيا.

2- أمام غينيا كوناكري في الـ 11 من جوان المقبل، بِتركيا.

جيبوتي:

لم يضبط اتحاد جيبوتي لِكرة القدم أيّ لقاء ودّي لِمنتخب بلاده، وقد يكتفي بِمواجهة فريق لبنان في الـ 22 من جوان المقبل، بِرسم الدور التمهيدي لِمنافسة كأس العرب. عِلما أن منتخب جيبوتي يتشكّل – إلى حدّ كبير – من اللاعبين المحليين، ما يعني أنه يُمكنه أن يخوض أيّ لقاء تحضيري في التاريخ الذي يُريده، دون التقيّد بِأجندة “الفيفا” للمقابلات الدولية. وقد أقام معسكرا إعداديا بِتونس أواخر مارس الماضي، وخاض مقابلتَين ودّيتَين مع ناديَين محلّيَين هناك.

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