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الجزائر

هذا هو تاريخ أول رحلة للحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة

الشروق أونلاين
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هذا هو تاريخ أول رحلة للحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة
وزارة الشؤون الدينية
يوسف بلمهدي، 3 ماي 2025.

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن تخصيص 12 مطار على المستوى الوطني لعملية الحج لهذا العام، فيما ستنظم أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 10 ماي الجاري.

ووفقا لما نقلته الإذاعة الوطنية، بلمهدي وخلال لقاء توجيهي لأعضاء بعثة الحج لهذا الموسم، أوضح أن “انطلاق أول رحلة لأعضاء البعثة سيكون هذا الأحد، فيما برمجت أول رحلة للحجاج ليوم الـ 10 ماي الجاري”، حيث تم تخصيص “12 مطارا بولايات مختلفة” لضمان نقلهم إلى البقاع المقدسة.

كما شدد بلمهدي على أهمية تعزيز التنسيق بين أعضاء البعثة ومضاعفة الجهود لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أحسن الظروف.

المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، طاهر برايك، من جانبه استعرض مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة في سبيل التكفل الأمثل بالحجاج الجزائريين، داعيا أعضاء البعثة الى “التحلي بالروح الجماعية والالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية”.

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