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اقتصاد

هذا هو تاريخ إطلاق تقنية الجيل الخامس في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا هو تاريخ إطلاق تقنية الجيل الخامس في الجزائر
ويكيبيديا
صورة تعبيرية

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الثلاثاء، 14 أفريل، أنه من المقرر إطلاق تقنية الجيل الخامس خلال السداسي الثاني من 2025.

وأوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية أن “التحضيرات لإطلاق تقنية الجيل الخامس في الجزائر جارية ومن المقرر أن تتم خلال السداسي الثاني من السنة الجارية”، مضيفا أن “دراسات معمقة” حول هذا المشروع الاستراتيجي جارية هي الاخرى، وتشمل جميع الجوانب التقنية والمالية والتنظيمية.

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وقال الوزير بأن استغلال هذه التكنولوجيا المتقدمة عالية التدفق من شأنه أن يفتح المجال أمام تطبيقات مبتكرة في قطاعات استراتيجية على غرار الصحة والصناعة والتعليم.

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