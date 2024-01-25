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الجزائر

هذا هو تاريخ إعادة فتح سوق تيجلابين للسيارات المستعملة

الشروق أونلاين
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هذا هو تاريخ إعادة فتح سوق تيجلابين للسيارات المستعملة
ح. م
يستأنف سوق تيجلابين للسيارات المستعملة نشاطه بداية من شهر فيفري 2024، بعد 3 سنوات من الغلق (صورة تعبيرية)

سيستأنف سوق تيجلابين للسيارات المستعملة نشاطه كل سبت وهذا بداية من شهر فيفري المقبل بعد 3 سنوات من الغلق.

فحسب إفادة صحفية لرئيس بلدية تيجلابين، بلال خديجي، إلى وكالة الأنباء الجزائرية يوم أمس الأربعاء، 24 جانفي، فـ”تجري الاستعدادات لإعادة فتح سوق تيدجلابين الأسبوعي للسيارات المستعملة ذو الصيت الوطني، في بداية شهر فيفري أو خلاله على أقصى تقدير، وذلك بعد تأجير الموقع لفائدة أحد الخواص بعد طرح مناقصة”.

ليضيف رئيس بلدية تيجلابين “هذا السوق الوطني يعود إلى عام 1985، وسيستأنف الخدمة كما كان سابقا، أي يوم السبت من كل أسبوع”.

حسب ذات المتحدث، قامت بلدية تجلابين بتأجير ثمانية هكتارات من المساحة الإجمالية لهذا السوق المقدرة بحوالي 14 هكتارا، وسيتم لاحقا تأجير المساحة المتبقية غير المستغلة بهدف إنشاء سوق وطني أسبوعي للماشية وسوق وطني آخر بالجملة للمنتجات المصنفة.

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