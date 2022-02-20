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الجزائر

هذا هو تاريخ إعلان قائمة الفائزين في جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم

الشروق أونلاين
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هذا هو تاريخ إعلان قائمة الفائزين في جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم

أكد مسؤول بوزارة الشؤون الدينية، أن الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم سيكون نهاية شهر فيفري الجاري.

وأوضح مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية ميلاد مسعود مياد عقب اختتام المسابقة، أن الإعلان عن قائمة الفائزين في الجائزة سيتزامن مع إحياء ذكرى الاسراء والمعراج وذلك خلال حفل رسمي نهاية الشهر الجاري.

وأضاف مياد أن المسابقة جرت في ظروف ممتازة لاسيما أنها أول مسابقة في العالم العربي والإسلامي تنظم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

واعتبر المتحدث ذاته، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات هو تعظيم لكتاب الله وتحفيز للأجيال الناشئة على حفظه.

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