هذا هو تاريخ اختتام فعّاليات البطولة الوطنية

أعلنت رابطة الكرة المحترفة، الأربعاء، عن تاريخ انتهاء بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الحالي.

ولُعبت لِحدّ الآن 34 جولة، فبقيت 4 جولات ومقابلتان متأخّرتان عن إسدال الستار.

وحدّدت رابطة الكرة المحترفة تاريخ الـ 24 من أوت الحالي، موعدا لِإجراء الجولة الـ 38 من عمر البطولة الوطنية، واختتام فعّاليات هذه المنافسة.

وضبطت الرابطة ما تبقى من جدول مقابلات البطولة الوطنية، على النّحو التالي:

في الـ 9 من أوت الحالي: إجراء الجولة الـ 35. مع إقامة مقابلتَي أولمبي المدية والضيف فريق شبيبة القبائل، ونجم مقرة والزّائر وداد تلمسان، في الـ 14 من الشهر ذاته.

في الـ 15 من أوت الحالي: تنظيم الجولة الـ 36، مع إقامة مقابلات شبيبة القبائل والزّائر وفاق سطيف، وشبيبة سكيكدة والضيف نجم مقرة، واتحاد سيدي بلعباس بِميدانه مع أولمبي المدية، ووداد تلمسان داخل القواعد مع شبيبة الساورة، بعد يومَين من ذلك.

الـ 20 من الشهر ذاته: إجراء الجولة الـ 37.

الـ 24 من أوت الحالي: تنظيم الجولة الـ 38.

ولم تكشف هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار عن تاريخ المباراة المتأخّرة من عمر الجولة الـ 30، بين شبيبة سكيكدة والضيف فريق شبيبة القبائل. عِلما أن “الكناري” يلعب مقابلته الأخرى المتأخّرة عن الجولة الـ 27، مع الزّائر وداد تلمسان هذا الجمعة. كما تتبارى شبيبة القبائل مع نجم مقرة في الـ 10 من أوت الحالي، بِرسم نهائي كأس الرابطة.

وتنزل الأندية الأربعة الأخيرة إلى القسم الثاني، نظير صعود هلال شلغوم العيد وأمل الأربعاء.

وتنطلق بطولة القسم الأوّل للموسم الجديد، في الـ 23 من أكتوبر المقبل. ويعني هذا أن أندية النخبة أمامها نحو شهرَين لِلتحضير استعدادا للاستحقاق المقبل، الذي يُجرى بـ 18 فريقا و34 جولة.