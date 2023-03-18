-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا هو تاريخ الألعاب العربية بِالجزائر

علي بهلولي
  • 33
  • 0
هذا هو تاريخ الألعاب العربية بِالجزائر

قام مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، السبت، بِترسيم تاريخ الألعاب العربية نسخة الجزائر.

واتُّخذ هذا القرار بعد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بِمدينة جدة السعودية.

وستحتضن الجزائر الطبعة الـ 15 لِدورة الألعاب العربية، في فترة ما بين الـ 5 والـ 15 من جويلية المقبل.

وسبق للجزائر تنظيم هذه الألعاب في طبعتها العاشرة، ما بين الـ 24 من سبتمبر والـ 10 من أكتوبر من عام 2004.

وهكذا ستكون الجزائر على موعد آخر مع تظاهرة رياضية كبيرة، بعد ألعاب البحر المتوسّط بِوهران في الصيف 2022، وكأس العرب أشبال لِكرة القدم في سبتمبر من العام ذاته، وبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين جانفي وفيفري الماضيَين، فضلا عن مسابقات أخرى.

وقبل الأولمبياد العربي، تحتضن الجزائر بطولة إفريقيا أشبال لِكرة القدم ما بين أواخر أفريل ومنتصف ماي المقبلَين.

مقالات ذات صلة
رئيس “الفيفا” يتحدّث عن محرز والجمهور الجزائري

رئيس “الفيفا” يتحدّث عن محرز والجمهور الجزائري

“الكناري” يطير نحو ربع النّهائي الإفريقي

“الكناري” يطير نحو ربع النّهائي الإفريقي

شبيبة الساورة تحط الرحال بوهران تحسبا لمواجهة الكويت الكويتي

شبيبة الساورة تحط الرحال بوهران تحسبا لمواجهة الكويت الكويتي

تغيير توقيت مباراة لوبوبو الكونغولي واتحاد العاصمة

تغيير توقيت مباراة لوبوبو الكونغولي واتحاد العاصمة

بلوزداد يبلغ ربع النّهائي الإفريقي

بلوزداد يبلغ ربع النّهائي الإفريقي

رابطة الكرة المُحترفة تنفي المزاعم

رابطة الكرة المُحترفة تنفي المزاعم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد