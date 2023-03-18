هذا هو تاريخ الألعاب العربية بِالجزائر

قام مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، السبت، بِترسيم تاريخ الألعاب العربية نسخة الجزائر.

واتُّخذ هذا القرار بعد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بِمدينة جدة السعودية.

وستحتضن الجزائر الطبعة الـ 15 لِدورة الألعاب العربية، في فترة ما بين الـ 5 والـ 15 من جويلية المقبل.

وسبق للجزائر تنظيم هذه الألعاب في طبعتها العاشرة، ما بين الـ 24 من سبتمبر والـ 10 من أكتوبر من عام 2004.

وهكذا ستكون الجزائر على موعد آخر مع تظاهرة رياضية كبيرة، بعد ألعاب البحر المتوسّط بِوهران في الصيف 2022، وكأس العرب أشبال لِكرة القدم في سبتمبر من العام ذاته، وبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين جانفي وفيفري الماضيَين، فضلا عن مسابقات أخرى.

وقبل الأولمبياد العربي، تحتضن الجزائر بطولة إفريقيا أشبال لِكرة القدم ما بين أواخر أفريل ومنتصف ماي المقبلَين.