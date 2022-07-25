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الجزائر

هذا هو تاريخ التسجيل في مسابقة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

الشروق أونلاين
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هذا هو تاريخ التسجيل في مسابقة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

كشفت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، عن موعد التسجيلات الإلكترونية الخاصة بمسابقة الالتحاق بها وكذا شروطها والمجالات المعنية بالاختبار.

وأوضحت المدرسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسوك أن فترة التسجيلات الالكترونية لمسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي برمجت في الفترة مابين 21 أوت 2022 الى 02 سبتمبر 2022 وفق هذه الشروط:

وأوضحت المدرسة أن المجالات المعنية بالاختبارات الكتابية لمسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي هي كالتالي:

 

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