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رياضة

هذا هو تاريخ التعرّف على مُنافسي “الخضر” في كأس إفريقيا 2024

علي بهلولي
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هذا هو تاريخ التعرّف على مُنافسي “الخضر” في كأس إفريقيا 2024
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تعرّف المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، الجمعة، على تاريخ سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا المُقبلة.

وتحتضن كوت ديفوار البطولة القارّية لِكرة القدم، في فترة ما بين جانفي وفيفري 2024.

وعلى هامش اجتماع اللّجنة التنفيذية لـ “الكاف” تحت إشراف الرئيس باتريس موتسيبي بِالجزائر، الخميس. تقرّر سحب قرعة “الكان” في الـ 12 من أكتوبر القادم.

وثمّنت “الكاف” الجهود المبذولة من قبل كوت ديفوار لِتنظيم البطولة الإفريقية، ما يُبدّد مزاعم تجريد البلد من احتضان هذه المنافسة القارّية الكبيرة.

للإشارة، فإن رجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي تأهّلوا لِكأس أمم إفريقيا 2024، أواخر مارس الماضي، بعد اختتام فعّاليات الجولة الرّابعة من التصفيات، وبِالضّبط بعد الفوز على النيجر خارج القواعد بـ (0-1). وسيلعبون الجولتَين المُتبقّيتَين أمام أوغندا وتنزانيا في جوان وسبتمبر المُقبلَين، وكأنّهما تحضير للنّهائيات.

ويُفترض أن يستعدّ “مُحاربو الصّحراء” للموعد الإيفواري، أيضا بِخوض مقابلتَين ودّيتَين في أكتوبر المقبل، ثم إجراء مواجهتَين في الشهر الموالي لِحساب تصفيات مونديال 2026. وقد يرتفع نسق التحضيرات بِلقاء أو لقاءَين ودّيَين آخرَين قبيل انطلاق محفل بلاد ساحل العاج.

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