هذا هو تاريخ تعرّف أندية الجزائر على منافسيها القاريين

تُسحب الجمعة المقبلة، قرعة الدور التمهيدي لِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف” لِكرة القدم.

وتُجرى العملية بِالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يقع مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وينطلق الدور التمهيدي للمنافستَين المُشار إليهما أعلاه، في الـ 10 من سبتمبر المقبل. بينما تُجرى مرحلة المجموعات في فيفري القادم، بعد إسدال ستار نهائيات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات بِالكاميرون.

هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان له نشره، الثلاثاء، أن الكرة الجزائرية يحق لها المشاركة بِأربعة فرق في رابطة الأبطال وكأس “الكاف” (ناديان في كلّ منافسة)، مثل 11 بلد آخر من القارة السّمراء. استنادا إلى تصنيف مُعتمد بِهذا الشأن.

وحدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيت مساء الثلاثاء، آخر موعد لِضبط الأندية المُشاركة في رابطة الأبطال وكأس “الكاف” نسخة 2021-2022.