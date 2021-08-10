-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون: استشهاد 25 جندي نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من الحرائق
رياضة

هذا هو تاريخ تعرّف أندية الجزائر على منافسيها القاريين

علي بهلولي
  • 117
  • 0
هذا هو تاريخ تعرّف أندية الجزائر على منافسيها القاريين

تُسحب الجمعة المقبلة، قرعة الدور التمهيدي لِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف” لِكرة القدم.

وتُجرى العملية بِالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يقع مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وينطلق الدور التمهيدي للمنافستَين المُشار إليهما أعلاه، في الـ 10 من سبتمبر المقبل. بينما تُجرى مرحلة المجموعات في فيفري القادم، بعد إسدال ستار نهائيات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات بِالكاميرون.

هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان له نشره، الثلاثاء، أن الكرة الجزائرية يحق لها المشاركة بِأربعة فرق في رابطة الأبطال وكأس “الكاف” (ناديان في كلّ منافسة)، مثل 11 بلد آخر من القارة السّمراء. استنادا إلى تصنيف مُعتمد بِهذا الشأن.

وحدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيت مساء الثلاثاء، آخر موعد لِضبط الأندية المُشاركة في رابطة الأبطال وكأس “الكاف” نسخة 2021-2022.

مقالات ذات صلة
ناشئات كرة السلة يُعمّقن جراح الرياضة الجزائرية

ناشئات كرة السلة يُعمّقن جراح الرياضة الجزائرية

بِالفيديو: نجوم عالميون ولاعبو “الخضر” في حملة تضامنية مع الجزائر

بِالفيديو: نجوم عالميون ولاعبو “الخضر” في حملة تضامنية مع الجزائر

صفقة تبادلية بين نابولي وفيورنتينا تحسم مستقبل وناس

صفقة تبادلية بين نابولي وفيورنتينا تحسم مستقبل وناس

الديون بلغت 120 مليار ولن ندفع مستقبلا 300 مليون لأي لاعب

الديون بلغت 120 مليار ولن ندفع مستقبلا 300 مليون لأي لاعب

خبر سارّ عن زروقي

خبر سارّ عن زروقي

نهاية مرحلة السباق الإفريقي وانطلاق اختبار النزاهة

نهاية مرحلة السباق الإفريقي وانطلاق اختبار النزاهة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد