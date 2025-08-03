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رياضة

هذا هو تاريخ سحب رزنامة بطولة القسم الثاني

الشروق الرياضي
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هذا هو تاريخ سحب رزنامة بطولة القسم الثاني
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تُسحب رزنامة بطولة القسم الثاني للموسم الجديد الأحد المقبل، بِأحد فنادق حسين داي بالعاصمة.

وتنطلق العملية على الساعة العاشرة صباحا، تحت إشراف رابطة كرة القدم لِقسم الهواة. وبِحضور ممثّلي الأندية الـ 32.

وتنطلق بطولة القسم الثاني في السادس من سبتمبر المقبل، علما أن صيغة المنافسة تغيّرت، والمرادفة لِقسمَين: وسط- شرق، ووسط- غرب، يضم كل واحد منهما 16 ناديا. وبعد تنظيم 30 جولة، يصعد رائد كل مجموعة إلى القسم الوطني الأول، ويخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل فوج بطولة مصغّرة (نصف نهائي ونهائي)، وتنتهي بِتأهّل فريق واحد لِحظيرة النخبة. مع إقامة المواجهات بملاعب فخمة، وتحت إشراف تحكيم دولي يستعين به اتحاد الكرة الجزائري.

وكانت النسخ الماضية من بطولة القسم الثاني، تنتهي بِصعود فريقَين فقط إلى القسم الوطني الأول.

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