هذا هو تاريخ سحب قرعة كأس الجمهورية

لاعبو جمعية الشلف يحتفلون بِإحراز كأس الجزائر، نسخة 2022-2023.

كشف الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مساء الأحد، عن تاريخ سحب قرعة منافسة كأس الجمهورية.

وتُسحب قرعة الدور الـ 32 الذي يعرف دخول أندية القسم الوطني الأوّل إلى المضمار، في الـ 26 من ديسمبر الحالي.

وتُجرى مقابلات هذه المحطّة من مسابقة كأس الجزائر، في الثاني من فيفري المقبل.

وكان فريق جمعية الشلف صاحب كأس النّسخة الماضية، لمّا تغلّب في النّهائي على شباب بلوزداد.

وفي منافسة البطولة الوطنية، تُقام فعّاليات الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة الذّهاب، في الـ 21 من جانفي القادم.

ولُعبت لِحدّ الآن 8 جولات، مع بقاء بعض المقابلات المتأخّرة، بُرمجت لِتُقام فعّالياتها في الأيّام القليلة المقبلة.