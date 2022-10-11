هذا هو تاريخ عودة بدران وبن دبكة

تحدّدت مدّة غياب اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين عبد القادر بدران وسفيان بن دبكة.

ويُعاني المدافع بدران إصابة على مستوى الرّكبة، فيما يشكو متوسط الميدان بن دبكة إصابة في الفخذ.

وكان عبد القادر بدران قد سقط في فخّ الإصابة، عند الدقائق الأولى لِمباراة “الخضر” أمام غينيا كوناكري، في الـ 23 من سبتمبر الماضي. بينما تعرّض سفيان بن دبكة للإصابة في مباراة البطولة السعودية، بين فريقه الفتح والزائر نادي أبها، بِتاريخ الـ 2 من أكتوبر الحالي.

ويعود بدران إلى الميادين بعد شهر ونصف الشهر من الآن، الفترة المُرادفة لِأواخر نوفمبر المقبل. بينما تتأخّر عودة بن دبكة إلى نهاية السنة الجارية أو مطلع العام الداخل، على أقصى تقدير. كما ذكرته أحدث تقارير الصحافة السعودية.

سيناريو زرابي أمام غينيا

اضطرّ المدافع الدولي الجزائري عبد القادر بدران سهرة الجمعة، إلى الخروج مُبكّرا في الدقيقة الـ 6، من عمر المباراة الودّية بين “الخضر” وغينيا كوناكري.

وسقط بدران في مطبّ الإصابة بعدما حاول تشتيت هجمة خطيرة للمنافس الغيني، فشعر بِالآلام وعدم استطاعته مواصلة اللّعب، وغادر أرضية ميدان “ميلود هدفي” بِوهران مُكرها. وعوّضه الناخب الوطني جمال بلماضي بِالمدافع عيسى ماندي.

وكرّر عبد القادر بدران سيناريو خير الدين زرابي أمام المنافس الغيني ذاته، في سهرة الـ 16 من شهر جوان عام 2007.

وأُجبر المدافع زرابي على مغادرة أرضية ملعب “5 جويلية 1962″، إثر تعرّضه لِإصابة خطيرة، بعد 8 دقائق فقط من انطلاق مباراة “الخضر” وغينيا كوناكري، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008. فاضطرّ الناخب الوطني – آنذاك – جون ميشال كافالي إلى استبدال زرابي بِالمهاجم ياسين بزاز.