هذا هو تاريخ قدوم محرز لِتربّص “الخضر”

يبدأ لاعبو المنتخب الوطني في الالتحاق بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، انطلاقا هذا الثلاثاء.

وعلى دفعات إلى غاية الأحد المقبل، يستمرّ توافد “مُحاربي الصّحراء” على مركز التدريبات.

وقبل ذلك، يوجد حاليا بِمركز سيدي موسى ثلاثة لاعبين، وهم: المدافع يوسف عطال، ومتوسّط الميدان الهجومي يوسف بلايلي، والقنّاص إسلام سليماني.

وجاء الحضور المُبكّر لِهذا الثلاثي، بِسبب القضية التي يعلمها الجمهور الجزائري بِخصوص عطال، وانتهاء بطولة البرازيل في حالة سليماني، أمّا بلايلي، فسيمكث معهما قبل أن يلتحق بِفريقه مولودية الجزائر لِخوض جوارية اتحاد العاصمة، في البطولة الجمعة المقبلة. ثم يعود بِصفة نهائية إلى “الخضر”.

وبِشأن القائد والجناح رياض محرز، فيُرتقب قدومه إلى أرض الوطن السبت المقبل.

وتنتظر الجناح رياض محرز وفريقه الأهلي الجمعة المقبلة، مباراة أمام الضّيف نادي الخليج، لِحساب منافسة البطولة السعودية.

وبِهذا الصّدد، تنصّ لوائح “الفيفا” على امتلاك المنتخبات حقّ الاستفادة من لاعبيها الذين ينشطون خارج الوطن، 15 يوما قبل انطلاق منافسة كبيرة مثل نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويُجري رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي تربّصا قصيرا بِمركز سيدي موسى، ثم يشدّون الرّحال جوّا نحو العاصمة الطوغولية لومي على متن طائرة خاصّة، في الفاتح من جانفي المقبل انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا. لِإقامة معسكر إعداديّ هناك، تأهّبا للمشاركة في البطولة الإفريقية التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من الشهر ذاته.

ويخوض “مُحاربو الصّحراء” مقابلتَين ودّيتَين هناك: أمام الطوغو في الـ 5 من جانفي المقبل، وضدّ البورندي في الـ 9 من الشهر ذاته.