هذا هو تاريخ معرفة منافس “الخضر” في تصفيات المونديال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجمعة، عن تاريخ سحب قرعة الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وكان يُفترض سحب القرعة في الـ 18 من نوفمبر الماضي، على هامش إجراء نهائي كأس العرب بِقطر. قبل تأجيل “الكاف” لِهذا الموعد.

وحدّدت “الكاف” تاريخ الـ 22 من جانفي الحالي بِمدينة دوالا الكاميرونية، موعدا ومكانا لِسحب قرعة الدور الحاسم لِتصفيات مونديال 2022، عن منطقة إفريقيا.

جاء ذلك على هامش اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم بِالكاميرون، بعد أن حلّ الرئيس باتريس موتسيي، الجمعة، بِموطن البطولة الكروية القارية.

ولم يطرأ تغيير في التاريخ والمكان، ذلك أن “الكاف” حين تأجيلها للقرعة، تحدّثت عن موعد يتراوح ما بين الـ 22 والـ 26 من جانفي الحالي، على هامش احتضان الكاميرون لِنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وبقيت في الدور التصفوي المونديال الأخير 10 منتخبات، وهي: الجزائر والسنيغال وتونس ومصر ونيجيريا والكاميرون وغانا والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية. مع تنظيم هذه المحطّة الختامية بِصيغة الإقصاء المباشر (ذهاب وإياب)، وتأهّل 5 فرق وطنية إلى نهائيات كأس العالم، المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.