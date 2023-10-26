هذا هو تاريخ وتوقيت وملعب مواجهة الموزمبيق والجزائر

كشف الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الخميس، عن تاريخ وتوقيت وملعب مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومُضيّفه الموزمبيقي.

وتندرج هذه المواجهة ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2026.

وتُقام المباراة في الـ 19 من نوفمبر المقبل، على الساعة الثالثة بعد الظهر بِتوقيت الموزمبيق، والثانية بعد الظهر بِتوقيت الجزائر.

ويحتضن المقابلة ملعب “دو زمبيتو”، الذي يقع في مدينة مابوتو عاصمة الموزمبيق. وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا، دُشّنت عام 2011، وتتّسع لِنحو 42 ألف مُتفرّج (الصورتان المُدرجتان).

وبِخصوص أحوال الطّقس، تقول مصالح الرّصد الجوّي إن مدينة مابوتو يوم تنظيم مباراة الموزمبيق والجزائر، تبلغ درجة الحرارة رقما لا يتجاوز 30 درجة كأقصى حدّ. والله أعلم.

وقبل ذلك بِثلاثة أيّام، ولِحساب الجولة الأولى، يستضيف “مُحاربو الصّحراء” منتخب الصّومال.