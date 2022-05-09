هذا هو ترتيب البطولة الوطنية إفريقيا وعالميا في تصدير اللاعبين

عمورة من وفاق سطيف إلى لوغانو السويسري، انطلاقا من صيف 2021.

نشر مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، الإثنين، تقريرا حول تصدير اللاعبين عبر أرجاء المعمورة.

ويقع مقرّ المركز الدولي للدراسات الرياضية، في مدينة نوشاتل السويسرية.

وأوضح المرصد أن إحصائيات هذه الدراسة، تُشير إلى تصدير اللاعبين انطلاقا من عام 2017.

وصدّرت البطولة الوطنية الجزائرية 55 لاعبا إلى الخارج، وفقا لِهذه الدراسة. مُتموقعة في الرّتبة الـ 7 إفريقيا، والـ 56 عالميا.

وتشكّل الجدول إفريقيا، على النّحو التالي:

1- نيجيريا: 339 لاعب (المركز العالمي الـ 12).

2- غانا: 292 لاعب (المركز العالمي الـ 14).

3- كوت ديفوار: 208 لاعب (المركز العالمي الـ 17).

4- السنيغال: 192 لاعب (المركز العالمي الـ 19).

5- الكاميرون: 131 لاعب (المركز العالمي الـ 31).

6- مالي: 83 لاعبا (المركز العالمي الـ 45).

7- الجزائر: 55 لاعب (المركز العالمي الـ 56).

وتشكّلت اللائحة عالميا، كما يلي:

1- البرازيل: 1219 لاعب.

2- فرنسا: 978 لاعب.

3- الأرجنتين: 815 لاعب.