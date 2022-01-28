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هذا هو ترتيب الجزائريين عربيا في مجال إتقان الإنجليزية

الشروق أونلاين
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هذا هو ترتيب الجزائريين عربيا في مجال إتقان الإنجليزية

احتلت الجزائر المرتبة السادسة عربيا في مجال إتقان اللغة الإنجليزية، والـ 75 عالميا، حسب تصنيف مؤسسة “Education First” التعليمية الدولية.

ووفقًا لمؤشر شركة EF المختصة في التدريب اللغوي، والسفر التعليمي، وبرامج الدرجات الأكاديمية والتبادل الثقافي، فقد حلت الجزائر في المستوى “المنخفض” في أكبر تصنيف في العالم للكفاءة في اللغة الإنجليزية، شمل 112 دولة.

يذكر أن المؤشر يعتمد خمسة مستويات للكفاءة والإتقان هي: عالي جدا، عالي، متوسط، منخفض،  ومنخفض جدا.

وتصدرت لبنان قائمة الدول العربية الأعلى إتقانا للغة الإنجليزية ضمن نطاق “احتراف معتدل” في المرتبة الـ 34 عالميًا.

ويستند التقرير على بيانات لأكثر من مليوني شخص حول العالم من الذين أجروا اختبار “EF” القياسي للغة الإنجليزية أو واحد من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية في 2020.

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