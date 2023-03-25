هذا هو ترتيب الجزائر عربيا ودوليا في قائمة منتجي التمور    

احتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربيا في قائمة منتجي التمور والرابعة دوليا بما يقارب 1.2 مليون طن خلال 2021، حسب آخر تصنيف لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو”.

وكشفت اخر تصنيف للبلدان المنتجة للتمور عبر العالم لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو” أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربيًا في إنتاج التمور خلال 2021، بـ 1.7 مليون طن، وجاءت السعودية ثانيا 1.5 مليون طن، والثالثة عربيا كانت من نصيب الجزائر 1.18 مليون طن تلتها العراق بـ 750 ألف طن.

وعلى المستوى الدولي احتلت الجزائر المرتبة الرابعة بعد كل من مصر السعودية وإيران التي جاءت ثالثا.

وتُصدر الجزائر تمورها إلى 75 دولة في العالم مع السعي إلى رفع العدد إلى 150 دولة بنهاية 2024، بقيمة إجمالية لا تقل عن 250 مليون دولار.