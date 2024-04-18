هذا هو ترتيب الجزائر في قائمة أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط

حلّت الجزائر في المركز الثالث بقائمة أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط في أوبك خلال الربع الأول من 2024، وسط تراجع متوسط إنتاجها في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت منصة الطاقة البحثية المختصة في أسواق الطاقة أنه وفق بيانات حصلت عليها فقد شهد شهر جانفي الماضي أعلى معدل في إنتاج الجزائر من النفط خلال المدة المرصودة عند 0.912 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.016 مليون برميل يوميًا في الربع المقابل من عام 2023.

وأفادت بيانات المنصة أن انتاج النفط في الجزائر تراجع على أساس سنوي وشهري خلال فيفري الماضي إلى 0.908 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.017 مليون برميل يوميًا في الشهر المقارن من 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى أساس شهري، ارتفع إنتاج النفط الجزائري بصورة طفيفة في مارس الماضي إلى 0.909 مليون برميل يوميًا، لكن يعدّ متراجعًا عند المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، البالغ فيه 1.012 مليون برميل يوميًا.

وأشارت المنصة إلى أن الجزائر تنفّذ منذ جانفي 2024 خفضًا طوعيًا إضافيًا بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية شهر جوان المقبل، بالإضافة إلى خفض طوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا مُعلَن منذ أفريل 2023، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية 2024.

ويستعرض الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج الجزائر من النفط الخام منذ 2020 حتى نهاية الربع الأول 2024:

وأظهرت قائمة أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط في أوبك خلال الربع الأول من العام الجاري تباينًا في متوسط إنتاج دول القارة السمراء، وسط تطبيق بعضها تخفيضات طوعية، مع التزامها بسياسة خفض الإنتاج المتّبعة من تحالف أوبك+.

وبحسب بيانات حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة، تراجع متوسط إنتاج النفط الخام لكل من ليبيا والجزائر والكونغو خلال الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، مقابل ارتفاع في كل من نيجيريا والغابون وغينيا الاستوائية.

ورصدت وحدة أبحاث الطاقة أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط الخام في منظمة أوبك خلال المدة من جانفي حتى نهاية مارس 2024، مع تصدُّر نيجيريا وليبيا والجزائر تلك القائمة المكونة من 6 دول، بعد انسحاب أنغولا من المنظمة أواخر العام الماضي (2023).