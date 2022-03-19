هذا هو ترتيب الجزائر في مؤشر السعادة العالمي 2022

صنّفت الجزائر في المرتبة السادسة إفريقيا وعربيا بين دول العالم الأكثر سعادة في العام 2022.

وجاءت الجزائر في الترتيب الـ96 عالميا في مؤشر السعادة العالمي للعام 2022، الذي يصدره سنويا عدد من الخبراء في مجالات مختلفة.

ترتيب الجزائر على مؤشر السعادة العالمي هو السادس على المستوى القاري، والسادس أيضا عربيًا.

ويعتمدّ مؤشر السعادة العالمي على قياس عدّة معايير اقتصادية واجتماعية على غرار: نصيب الفرد من الناتج الداخلي، المساعدات الاجتماعية، أمد الحياة المتوقع، والحريات.

واحتلّت الدول الاسكندنافية فنلندا والدنمارك وإسلندا المراتب الثلاثة الأولى على المستوى العالمي في مؤشر السعادة . وتبعتها كلّ من:

4- سويسرا،

5- هولندا،

6- لوكسمبورغ،

7- السويد،

8- النرويج.

وعلى المستوى العربي احتلّت البحرين الصدارة بتصنيفها في المركز الـ21 عالميا. متبوعة بـ:

2- الإمارات ( 24 عالميا )،

3- السعودية ( 25 عالميا )،

4- الكويت ( 50 عالميا )،

5- ليبيا ( 86 عالميا )،

6- الجزائر ( 96 عالميا ).

أمّا إفريقيًا فقد كان ترتيب الدول الأكثر سعادة في القارة كالتالي:

1- موريشيوس ( 52 عالميا )،

2- ليبيا (86 عالميا )،

3- كوت ديفوار (88 عالميا )،

4- جنوب إفريقيا ( 91 عالميا )،

5- غامبيا ( 93 عالميا )،

6- الجزائر ( 96 عالميا ).