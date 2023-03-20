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هذا هو ترتيب الجزائر في مؤشر السعادة العالمي لعام 2023

الشروق أونلاين
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هذا هو ترتيب الجزائر في مؤشر السعادة العالمي لعام 2023

جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة عربيا والـ 81 دوليا في مؤشر السعادة العالمي 2023، متقدمة بـ 15 مرتبة عن تقرير 2022 الذي صنفها السادسة عربيا والـ 96 عالميا.

وأظهر تقرير مؤشر السعادة الدولي لعام 2023، أنه على الرغم من العديد من الأزمات المتداخلة، لا يزال معظم السكان في جميع أنحاء العالم يتمتعون بالمرونة بشكل ملحوظ ، مع معدلات الرضا عن الحياة العالمية في سنوات  2020-2022 تمامًا مثل تلك التي كانت في سنوات ما قبل الوباء.

وتقدمت الجزائر في الترتيب العالمي عن مؤشر 2022 الذي حلت فيها في المرتبة الـ 96، لتحصل على 5.329 نقطة في المؤشر الجديد لتحتل المرتبة الـ 81 عالميا، الأولى افريقيا والرابعة عربيا.

وجاءت الامارات في المرتبة الأولى عربيا تلتها كل من السعودية والبحرين ثم الجزائر الرابعة وبعدها كل من العراق في المرتبة الخامسة عربيا والـ 98 عالميا وسادسا فلسطين وجاء المغرب سابعا عربيا وتاسعا افريقيا وعالميا احتل المرتبة الـ 100.

ويعتمدّ مؤشر السعادة العالمي على قياس عدّة معايير اقتصادية واجتماعية على غرار: نصيب الفرد من الناتج الداخلي، المساعدات الاجتماعية، أمد الحياة المتوقع، والحريات.

وحافظت  فنلندا على المرتبة الأولى للعام السادس على التوالي. ليتوانيا هي الدولة الجديدة الوحيدة في المراكز العشرين الأولى، حيث تقدمت بأكثر من 30 مركزًا منذ عام 2017.

ولا تزال أفغانستان ولبنان هما أكثر البلدان تعاسة في الاستطلاع ، حيث انخفض متوسط ​​تقييمات الحياة بأكثر من خمس نقاط (على مقياس يبدأ من 0 إلى 10) مما كانت عليه في أسعد عشرة بلدان.

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