-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هذا هو ترتيب الجزائر في مؤشر القوة الناعمة الدولي

محمد عبد المؤمن
  • 1186
  • 0
هذا هو ترتيب الجزائر في مؤشر القوة الناعمة الدولي

تصدرت الولايات المتحدة دول العالم في مؤشر القوة الناعمة للعام 2022. وجاءت الجزائر في المركز 75 عالميا، فيما حلّت روسيا في المركز التاسع.

وكسبت روسيا 4 مراكز في مؤشر القوة الناعمة الذي يعدّه موقع “براند ديراكتوري” المتخصّص. بحلولها في المرتبة الـ9، بدلا من الـ13 في 2021. وهذا على الرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية التي تتعرّض لها عقب تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وعلى المستوى العربي، حلّت الإمارات في المركز العاشر عالميا والأول عربيا. فيما جاءت الجزائر في المركز الـ75 عالميا.

ويعتمد ترتيب الدول في المؤشر على عدّة معايير سياسية وثقافية على غرار العلاقات الدولية، وسمعة البلاد، والتجارة، والتربية والعلوم، ومدى التحكّم في وباء كورونا أيضا.

وحصلت الجزائر على أفضل ترتيب لها على مستوى المؤشرات الجزئية في مجالات “التأثير” (66 عالميا )، والعلاقات الدولية ( 66 عالميا ).

مقالات ذات صلة
إيلون ماسك يتحدّى بوتين لمواجهته في عراك “رجل لرجل”.. ومسؤول روسي يردّ!

إيلون ماسك يتحدّى بوتين لمواجهته في عراك “رجل لرجل”.. ومسؤول روسي يردّ!

البنك الدولي: الجزائر يمكنها الاستفادة من أزمة أوكرانيا

البنك الدولي: الجزائر يمكنها الاستفادة من أزمة أوكرانيا

أميناتو حيدر تعلن نيتها مقاضاة النظام المغربي بسبب برنامج بيغاسوس

أميناتو حيدر تعلن نيتها مقاضاة النظام المغربي بسبب برنامج بيغاسوس

منع تصدير السلع الاستهلاكية.. الجزائر ليست الوحيدة عربيًا

منع تصدير السلع الاستهلاكية.. الجزائر ليست الوحيدة عربيًا

وزير المالية الروسي: 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسية “مجمّدة” بسبب العقوبات

وزير المالية الروسي: 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسية “مجمّدة” بسبب العقوبات

القائد السابق للجيش الاسباني: الأزمات مع المغرب قد تتحول إلى نزاع مسلح

القائد السابق للجيش الاسباني: الأزمات مع المغرب قد تتحول إلى نزاع مسلح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد