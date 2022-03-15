هذا هو ترتيب الجزائر في مؤشر القوة الناعمة الدولي

تصدرت الولايات المتحدة دول العالم في مؤشر القوة الناعمة للعام 2022. وجاءت الجزائر في المركز 75 عالميا، فيما حلّت روسيا في المركز التاسع.

وكسبت روسيا 4 مراكز في مؤشر القوة الناعمة الذي يعدّه موقع “براند ديراكتوري” المتخصّص. بحلولها في المرتبة الـ9، بدلا من الـ13 في 2021. وهذا على الرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية التي تتعرّض لها عقب تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وعلى المستوى العربي، حلّت الإمارات في المركز العاشر عالميا والأول عربيا. فيما جاءت الجزائر في المركز الـ75 عالميا.

ويعتمد ترتيب الدول في المؤشر على عدّة معايير سياسية وثقافية على غرار العلاقات الدولية، وسمعة البلاد، والتجارة، والتربية والعلوم، ومدى التحكّم في وباء كورونا أيضا.

وحصلت الجزائر على أفضل ترتيب لها على مستوى المؤشرات الجزئية في مجالات “التأثير” (66 عالميا )، والعلاقات الدولية ( 66 عالميا ).