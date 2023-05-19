هذا هو ترتيب الكرة الجزائرية بِخصوص “تصدير” اللاعبين

تموقعت كرة القدم الجزائرية في المركز العالمي الـ 58، بِخصوص عدد اللاعبين الذين صدّرتهم عبر أرجاء المعمورة.

وعلى المستوى العربي، تسيّدت الكرة الجزائرية اللائحة بِهذا الشّأن، بينما شغلت الرّتبة الـ 9 إفريقيًّا.

ونظّم الاستفتاء وكشف عن نتائجه في شهر ماي الحالي، المعهد الدولي للدراسات الرياضية الذي يقع مقرّه في مدينة نوشاتيل السويسرية.

وبلغ عدد الرياضيين الذي انتقلوا من البطولة الوطنية إلى الخارج 51 لاعبا، مُوزّعين كالتّالي: 12 لاعبا بِعمر أقلّ من 23 سنة، و16 زميلا لهم ما بين 23 و26 سنة، و11 لاعبا ما بين 27 و30 سنة، و12 زميلا لهم بِعمر أكثر من 30 سنة.

الترتيب الإفريقي:

1- نيجيريا (الـ 9 عالميا) بـ 385 لاعب.

2- غانا (الـ 14 عالميا) بـ 318 لاعب.

3- كوت ديفوار (الـ 17 عالميا) بـ 227 لاعب.

4- السنيغال (الـ 19 عالميا) بـ 211 لاعب.

5- الكاميرون (الـ 32 عالميا) بـ 135 لاعب.

6- مالي (الـ 41 عالميا) بـ 90 لاعب.

7- غامبيا (الـ 56 عالميا) بـ 55 لاعب.

8- غينيا كوناكري (الـ 57 عالميا) بـ 52 لاعب.

9- الجزائر (الـ 58 عالميا) بـ 51 لاعب.

الترتيب العالمي:

1- البرازيل بـ 1289 لاعب.

2- فرنسا بـ 1033 لاعب.

3- الأرجنتين بـ 905 لاعب.

4- إنجلترا بـ 535 لاعب.

5- إسبانيا بـ 458 لاعب.

6- كولومبيا بـ 448 لاعب.

7- ألمانيا بـ 446 لاعب.

8- كرواتيا بـ 407 لاعب.