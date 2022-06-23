هذا هو ترتيب المنتخب الجزائري في تصنيف الفيفا الجديد
ارتقى المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى المركز الـ41 عالميا، والسابع إفريقيا، في ترتيب الفيفا الأخير لأفضل منتخبات العالم.
وجاء الخضر قاريا في المركز السابع، مسبوقين بمنتخبات: السنغال، المغرب، تونس، نيجيريا، الكاميرون، ومصر.
وعلى المستوى الدولي، حافظت البرازيل على صدارتها العالمية، متبوعة ببلجيكا دائما. لكن منتخب أبطال العالم فرنسا، تراجع عن مركزه الثالث، لصالح الأرجنتين.
أفضل 10 منتخبات في ترتيب الفيفا:
- 1-البرازيل،
- 2-بلجيكا،
- 3-الأرجنتين،
- 4-فرنسا،
- 5-إنجلترا،
- 6-إسبانيا،
- 7-إيطاليا،
- 8-هولندا،
- 9-البرتغال،
- 10-الدنمارك.
أفضل 10 منتخبات في إفريقيا:
- 1-السنغال،
- 2-المغرب،
- 3-تونس،
- 4-نيجيريا،
- 5-الكاميرون،
- 6-مصر،
- 7-الجزائر،
- 8-مالي،
- 9-كوت ديوفوار،
- 10-بوركينافاسو.
أفضل 10 منتخبات عربية:
- 1-المغرب،
- 2-تونس،
- 3-مصر،
- 4-الجزائر،
- 5-قطر،
- 6-السعودية،
- 7-الإمارات،
- 8-العراق،
- 9-عُمان،
- 10-البحرين.