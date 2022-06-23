-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون في زيارة عمل وتفقّد إلى وهران
رياضة

هذا هو ترتيب المنتخب الجزائري في تصنيف الفيفا الجديد

الشروق أونلاين
  • 1599
  • 0
هذا هو ترتيب المنتخب الجزائري في تصنيف الفيفا الجديد

ارتقى المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى المركز الـ41 عالميا، والسابع إفريقيا، في ترتيب الفيفا الأخير لأفضل منتخبات العالم.

وجاء الخضر قاريا في المركز السابع، مسبوقين بمنتخبات: السنغال، المغرب، تونس، نيجيريا، الكاميرون، ومصر.

وعلى المستوى الدولي، حافظت البرازيل على صدارتها العالمية، متبوعة ببلجيكا دائما. لكن  منتخب أبطال العالم فرنسا، تراجع عن مركزه الثالث، لصالح الأرجنتين.

أفضل 10 منتخبات في ترتيب الفيفا:

  • 1-البرازيل،
  • 2-بلجيكا،
  • 3-الأرجنتين،
  • 4-فرنسا،
  • 5-إنجلترا،
  • 6-إسبانيا،
  • 7-إيطاليا،
  • 8-هولندا،
  • 9-البرتغال،
  • 10-الدنمارك.

أفضل 10 منتخبات في إفريقيا:

  • 1-السنغال،
  • 2-المغرب،
  • 3-تونس،
  • 4-نيجيريا،
  • 5-الكاميرون،
  • 6-مصر،
  • 7-الجزائر،
  • 8-مالي،
  • 9-كوت ديوفوار،
  • 10-بوركينافاسو.

أفضل 10 منتخبات عربية: 

  • 1-المغرب،
  • 2-تونس،
  • 3-مصر،
  • 4-الجزائر،
  • 5-قطر،
  • 6-السعودية،
  • 7-الإمارات،
  • 8-العراق،
  • 9-عُمان،
  • 10-البحرين.
مقالات ذات صلة
استقبال حارّ للوفد المغربي بِالجزائر تُحاول أبواق نظام محمد السادس القفز فوقه

استقبال حارّ للوفد المغربي بِالجزائر تُحاول أبواق نظام محمد السادس القفز فوقه

من ميكانيك السّيارات إلى “الخضر” إلى الدرجة الإسبانية الرّابعة!

من ميكانيك السّيارات إلى “الخضر” إلى الدرجة الإسبانية الرّابعة!

هكذا ضيعت بولمرقة الذهب في فرنسا بسبب شطحة استعراضية؟!

هكذا ضيعت بولمرقة الذهب في فرنسا بسبب شطحة استعراضية؟!

إدارة “البي آس جي” تقتنع أخيرا بِأن النجوم لا يصنعون فريقا قويا

إدارة “البي آس جي” تقتنع أخيرا بِأن النجوم لا يصنعون فريقا قويا

جزائريو الدوري الفرنسي سيدخلون المنافسة في 7 أوت القادم

جزائريو الدوري الفرنسي سيدخلون المنافسة في 7 أوت القادم

ساديو ماني يوقع رسميا مع بايرن ميونيخ

ساديو ماني يوقع رسميا مع بايرن ميونيخ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد