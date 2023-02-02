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رياضة

هذا هو ترتيب المنتخب الجزائري للملاكمة عالميا

عمر سلامي
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هذا هو ترتيب المنتخب الجزائري للملاكمة عالميا
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منازلة للملاكمة الجزائرية حجلة خليف في ألعاب البحر المتوسط 2022 .

احتل المنتخب الجزائري للملاكمة، رجال ونساء، المركز الثامن عالميا، والمركز الأول إفريقيا وعربيا، حسب التصنيف الأخير الذي نشرته الاتحادية الدولية للفن النبيل.

وجاء القفاز الجزائري في المركز الثامن عالميا، برصيد 28100 نقطة، في آخر ترتيب نشره الإتحاد الدولي للملاكمة.

واحتل القفاز الجزائري المركز الأول إفريقيا وعربيا، بفضل تألق ملاكميه وملاكماته في مختلف المنافسات الدولية.

وعادت صدارة الترتيب العالمي، لمنتخب كازاخستان، برصيد 84100 نقطة، والمركز الثاني لأوزباكستان، وحلّ منتخب الهند في المركز الثالث.

واحتل منتخب الولايات المتحدة المركز الرابع، وجاءت تركيا في المركز الخامس، فيما احتلت المكسيك المركز السادس، والبرازيل المركز السابع.

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