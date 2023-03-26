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رياضة

هذا هو ترتيب سليماني ومحرز في قائمة أفضل هدافي المنتخبات الإفريقية

عمر سلامي
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هذا هو ترتيب سليماني ومحرز في قائمة أفضل هدافي المنتخبات الإفريقية
ح.م
إسلام سليماني

يتواجد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، في المركز الخامس، لأفضل اللاعبين الإفريقيين تسجيلا للأهداف مع منتخباتهم خلال القرن الحالي.

ونشر موقع “PoP Foot”، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، قائمة أفضل الهدافين الأفارقة للمنتخبات الوطنية في القرن 21.

ويحتل هداف “الخضر” المرتبة الخامسة، برصيد 41 هدفاً من 91 مباراة بقميص المنتخب الوطني، وبمعدل تهديفي 0.45 هدف.

ويحتل الصدارة المهاجم الإيفواري السابق ديدي دروغبا برصيد 65 هدفا، وفي المركز الثاني صامويل إيتو برصيد 56 هدفا، ثم الغاني أسامواه جيان بـ51 هدفا في المركز الثالث، والمصري محمد صلاح في المركز الرابع بـ50 هدفا.

من جهته يحتل رياض محرز المركز الـ15 في القائمة بـ29 هدفا، ويتواجد الهلال العربي سوداني في المركز 19 بـ24 هدفا، وبغداد بونجاح في المركز العشرين بنفس الرصيد.

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