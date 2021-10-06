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التصنيف اعتمد على معطيات اتحاد النقل الجوي الدولي

هذا هو تصنيف جواز السفر الجزائري عربيا وعالميا سنة 2021

الشروق أونلاين
  • 20008
  • 30
هذا هو تصنيف جواز السفر الجزائري عربيا وعالميا سنة 2021

احتل جواز السفر الجزائري المرتبة 96 عالميا والعاشرة عربيا، وفقا لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر، الذي يعتمد على مقاييس اتحاد النقل الدولي.

وتراجع جواز السفر الجزائري، بأربع مراتب عالميا،  حسب مؤشر “هينلي آند لتتنرز باسبورت اندكس” مقارنة بآخر تصنيف لنفس المؤشر في جانفي الماضي حيث احتل المرتبة الـ 92 عالميا، واعتمد المؤشر على معطيات حصرية صادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي.

وجاء في أحدث تقرير لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر الأكثر ملائمة للسفر لسنة 2021، قائمة بـ110 بلد عالميا.

وتصدرت اليابان التصنيف العالمي حيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة حول العالم، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وتحتل سنغافورة الأولة مناصفة مع اليابان بحيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وتتواجد كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثاني حيث يستطيع مواطنو الدولتين الوصول إلى 190 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وجاء في المراكز العشرة الأولى، لأفضل جوازات السفر لعام 2021 في الصدارة اليابان بـ192 وجهة ، سنغافورة (192 وجهة)، كوريا الجنوبية وألمانيا (190 وجهة)، إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ (189 وجهة)، الدنمارك والنمسا (188 وجهة).

واحتلت السويد وفرنسا والبرتغال وهولندا وأيرلندا المرتبة السادسة بـ187 وجهة ،تليها سويسرا، وبلجيكا، النرويج، وبلجيكا، ونيوزيلندا (186 وجهة)، اليونان، ومالطا، وجمهورية التشيك، وأستراليا (185 وجهة)، كندا و الولايات المتحدة (185 وجهة)،  هنغاريا (183 وجهة).

وبالنسبة للدول العربية جاءت الإمارات في صدارة مؤشر هينلي لأقوى جوازات السفر، حيث احتلت المرتبة الـ16في التصنيف، مع إمكانية الوصول إلى 174 وجهة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.

قائمة أقوى جوازات السفر العربية لسنة 2021

1- الإمارات 174 وجهة

2- قطر 97 وجهة

3- الكويت 95 وجهة

4- البحرين 84 وجهة

5- عمان 80 وجهة

6 – المملكة العربية السعودية 79 وجهة

7- تونس 71 وجهة

8- المغرب 63 وجهة

9- موريتانيا 59 وجهة

10- الجزائر والأردن 52 وجهة

11- مصر 51 وجهة

12- لبنان والسودان 41 وجهة

13- ليبيا 40 وجهة

14- فلسطين 37 وجهة

15- اليمن والصومال 34 وجهة

بالمقابل قال كريستيان إتش كايلين، رئيس”Henley& Partners”: “منذ عام واحد فقط، كانت جميع المؤشرات تؤكد إلى أن معدلات التنقل العالمي ستستمر في الارتفاع، وأن حرية السفر ستزيد، وأن حاملي جوازات السفر القوية سيستمتعون بإمكانية الوصول إلى وجهات أخرى أكثر من أي وقت مضى”.

قائمة أسوأ جوازات السفر عالميا :

103- كوريا الشمالية 39 وجهة

104- ليبيا ونيبال 40 وجهة

105- الأراضي الفلسطينية 37 وجهة

106- الصومال واليمن 33 وجهة

107- باكستان 32 وجهة

108- سوريا 29 وجهة

109- العراق 28 وجهة

110- أفغانستان 26 وجهة

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التعليقات
30
  • عبد الحكيم او راغ

    انا كنت نستنى ميقبلنا حتى واحد انقولو الحمد لله مادام كاين ما يسمى بحواز السفر نستعملوه في بلاصت بطاقة التعريف خارج بلدية الافامة

    1
  • عبد االحميد

    جواز السفر هو المرأت للبلاد وحتى العباد _الجزائري صار يستحى حتى كونه جزائري_واسأولوا المطارات _ولا نكون قضاة على الناس للاننا كلنا فاسدون ومبهدلون _ولم يسلم منا احد حتى في مكة وجبل احد_

    9
  • moh

    اذا كانت السلطه قويه يكون جواز السفر قوي

    10
  • ملاحظ

    جواز سفر تسافر فقط لبضع الدول الافريقية كلوزوطوا ومالاوي والمغرب العربي۔۔بتصنيفقكم سنصل قريبا لكوريا شمالية والصومال۔۔۔كالعادة في ذيل التصانيف۔۔۔وداٸما نحطوا رٶوسنا تحت الارض من العار والفضاٸح والمسخرة الامم۔۔۔الله لا تربحكم

    9
  • كمال

    لا يعني شيء،فالاحصائيات الحقيقية هي عدد الرحلات للبلدان المعروفة و الكبيرة فالجزائري هو اكثر مسافر بالنسبة للمنطقة الافريقية الشمالية،الاحصائيات حول عدد السفرات هي بمعدل 120 سفرية شهريا للجزائر و 60 للمغرب و 22 لتونس

    -21
  • walid

    لوكان نحتوه وتخلوا لكارت نسيونال . الباسبور الجزائري للطبقة البرجوزية فقط

    3
  • afiane abderrahmane

    وين أدينا لبلاد او مازالنا نزوخو حناحنا

    5
  • Algérois

    انا شخصيا عندي جواز كندي، الحمد لله زرت كثير من الدول، أقسم بالله أني أتجول في كل أنحاء امريكا بما فيها كندا و الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا صدقوني فرق شاسع بين الجزائري و الكندي ، نسيت ما معنى تأشيرة . انصح إخواني بالعلم و المعرفة و خاصة اللغة الإنجليزية.

    10
  • العلوي

    الإمارات مع الأوائل والجزائر مع الاواخر وقاسمهم المشترك عندهم نفس الثروات بل الجزائر تتفوق عليهم فلماذا الجزائري مكروه من طرف العالم لماذا الجزائري يعيش في فقر مدقع رغم أن دولته غنية اترك لكم الإجابة وبدون عاطفة

    13
  • محمد طه

    الأراضي الفلسطينية ؟؟؟؟؟؟ بل دولة فلسطين يا مطبع,

    0
  • بركاني عبد الحميد

    تونس 71 وجهة المغرب 64 وجهة موريتانيا وجهة 59 الجزائر وجهة 51 .... هههههههههه يعني في المغرب العربي وما سلكنهاش آخر دولة ... حطمتنا العصابة واللي لاصقين في الكرسي بغراء Patex ...وكلنا عليهم ربي حطمونا وحطموا بلادنا وما زالوا يحطموا فيها.

    21
  • jojo

    أخطأوا في التصنيف لأنه حاليا لاتستطيع حتى الدخول بالجواز الجزائري إلى الجزائر

    28
  • zizou

    جواز عن قريب سيصلح الا مع الولايات الجزائر مثل بطاقة التعريف...

    15
  • sofiane

    الأراضي الفلسطينية ؟؟؟؟؟ والله مليحة هاذي ماعرفتوش تكتبو فلسطين!!!!!!!!!

    -2
  • محمد

    يهمني هذا الجواز إلا في الحج أو العمرة أرض الشهداء واسعة ولم أزرها كلها في كل ولاية عادات وتقاليد وأماكن لا نعرفها الأولى السياحة الداخلية والكثير مِن مَن يتنفرون من هذا التصنيف همهم فقط البذخ لا سياحة ولا ثقافة والغالبية لم تزر ربع الأماكن الطبيعية في الجزائر الغالبية يحوس غير على البذخ لكن الأجنبي يبحث عن السياحة الطبيعية .... هم ونحن

    -6
  • Karim elblidi

    هذا للزواخين اللي يقولو احنا معروفين في العالم ههههه

    17
  • علق

    المروك هو السبب

    14
  • كلشي بالمقلوب

    مايهمنا هو التصنيف العالمي ---- ما فائدة زيادة ترتيبه عربياً؟ لماذا لاتزيدوا مغاربيا؟
    الصحيح هو: جواز سفرنا في ذيل الترتيب عالمياً ، ويسمح لصاحبه بزيارة "قائمة أسوأ جوازات السفر عالميا" ومنهم بتأشيرة. ههههها
    الجزائر بحجم قارة أوروبا ومطلة على أوروبا، ولكن معزولة وغير مرغوب فيها. هذه نتيجة السياسة البائسة.

    19
  • Wahrani

    في ما قبل سنة 1990 كنا نذهب حتى لدول الإسكندنافية بدون تاشيرة .ناهيك عن دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا كنا نذهب بالطاءرة صباحا نشتري ونع د في المساء . وهران الي كانت كان ثمن الطائرة 360 دج .و 340 ف فرنسي منحة السفر .
    الى المعلقين وهم بالطبع خارج الوطن باين على السموم نتاعها على الجزاءر .
    كانت ذهنية المستوى نتاعنا نفس الشيء. ربما كنا نفوقهم في بعض المعرفة.
    ليس الجواز من يصنع الشخص.....الان اصبح الجزاءري عدواني متاخر كذاب غدار و ارهابي .
    للتذكير تونس كان احسن بلد عربي كانو يذهبون حتى الى اليابان بدون تاشيرة .
    عمر راصك يالمارك.
    مند بداية التسعينات حطمو كل امنياتنا وادخلونا في حرب اهلية وجهوية

    4
  • messdjoun

    wnta troh b 90$ fi jibek li rah rah bkri koulch bekri mlih khoooooooooo

    0
  • ابو عمر

    الكل يتآمر عليكم

    10
  • جزائري

    اغلب المعلقين مخزنيين من المهلكة والي متعجبوش الحج و العمرة يدز معاهم حنا بزاف علينا و لا نريد سياحة الزنى و الدعارة لنذهب اليها الحمد و الشكر لله

    -24
  • nacer

    تلفزيوناتنا المتناسلة تقول أن كل شيء على ما يرام ، الحمد لله على نعمة العمى و الصمم

    13
  • Khaled

    والله تحشم تجبدو كي تكون مسافر .... تقيم البلد وكيلكم ربي .

    15
  • الغربة

    و أين هي المشكلة؟
    انا عايش في دولة أوروبية و ذهبت إلى عدة دول آسيوية و أمريكة بجوازي الجزائري و الحمد لله مالقيت حتى مشكلة
    مانيش رايح ندير جولة نحو العالم و مانيش صاتيليت
    الحمد لله جزائري و افتخر و عليها اموت
    I❤YOU ALGERIA ?

    -24
  • tamurt

    على كل عاقل جزائري أن يتسائل عن الأسباب التي رتبت جوازنا أو رتبتنا في هذه المرتبة الى جانب دول كنا نعتقد الى وقت قريب أننا أبعد عنها بعد الشمس عن كوكبنا وأن يتسائل : لماذا نحن منبوذين في هذا العالم ؟ وهو نفس السؤال الذي يجب أن يطرح حين نتحدث عن السياحة ففي وقت نشاهد جارتينا تحقق الملايير في هذا القطاع ويزورها الملايين من مختلف أصقاع العالم حولنا نحن الجزائر الى صحراء سياحية ... فلماذا تخاف منا البشرية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يوم نشخص الأسباب ويوم نعترف بنقاط ضعفنا وسلبياتنا ... يومها بداية الخروج من النفق . حيث الأطباء يقولون أن التشخيص الدقيق للمرض = نصف العلاج

    16
  • ادم فارس

    لسنا بعیدین عن کوریا الشمالیة هذا یعطیک صورة واضحة عن وضعیتنا فی العالم.

    114
  • flisha

    ماراناش بعاد علي الصومال

    111
  • tadaz tabraz

    الغريب العجيب هو أننا حتى من بين الدول العربية فنحن نحتل ذيل الترتيب أي المرتبة 10 حيث لم نسبق الا الدول التي تعيش حروب وصراعات : اليمن وسوريا وليبيا .. الخ
    حين نصنف جواز السفر لكوريا ش في المرتبة 39 من بين أسوء جوازات السفر أو جواز سفر ليبيا في المرتبة 38.. فلماذا لا نصنف جواز سفرنا الذي لا يبتعد عن جوازات سفر هذه الدول سوى ب 12 و13 مرتبة على التوالي أو بالأحرى لا فرق بين المرتبة 51 والمرتبة 39 أو 38 ... من قائمة حوالي 200 دولة .. وأخيرا : ماذا يقول لنا عشاق الغرور الذين يتغنون بأننا شعب الله المختار وأن الجزائر دولة لا تغيب عنها الشمس وأنها وردة افريقيا و دولة خارقة للعادة ...الخ

    19
  • ياسين

    جواز لا يصلح إلا للعمرة والحج الله لا تربحكم

    102

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