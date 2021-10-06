هذا هو تصنيف جواز السفر الجزائري عربيا وعالميا سنة 2021

التصنيف اعتمد على معطيات اتحاد النقل الجوي الدولي

احتل جواز السفر الجزائري المرتبة 96 عالميا والعاشرة عربيا، وفقا لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر، الذي يعتمد على مقاييس اتحاد النقل الدولي.

وتراجع جواز السفر الجزائري، بأربع مراتب عالميا، حسب مؤشر “هينلي آند لتتنرز باسبورت اندكس” مقارنة بآخر تصنيف لنفس المؤشر في جانفي الماضي حيث احتل المرتبة الـ 92 عالميا، واعتمد المؤشر على معطيات حصرية صادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي.

وجاء في أحدث تقرير لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر الأكثر ملائمة للسفر لسنة 2021، قائمة بـ110 بلد عالميا.

وتصدرت اليابان التصنيف العالمي حيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة حول العالم، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وتحتل سنغافورة الأولة مناصفة مع اليابان بحيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وتتواجد كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثاني حيث يستطيع مواطنو الدولتين الوصول إلى 190 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وجاء في المراكز العشرة الأولى، لأفضل جوازات السفر لعام 2021 في الصدارة اليابان بـ192 وجهة ، سنغافورة (192 وجهة)، كوريا الجنوبية وألمانيا (190 وجهة)، إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ (189 وجهة)، الدنمارك والنمسا (188 وجهة).

واحتلت السويد وفرنسا والبرتغال وهولندا وأيرلندا المرتبة السادسة بـ187 وجهة ،تليها سويسرا، وبلجيكا، النرويج، وبلجيكا، ونيوزيلندا (186 وجهة)، اليونان، ومالطا، وجمهورية التشيك، وأستراليا (185 وجهة)، كندا و الولايات المتحدة (185 وجهة)، هنغاريا (183 وجهة).

وبالنسبة للدول العربية جاءت الإمارات في صدارة مؤشر هينلي لأقوى جوازات السفر، حيث احتلت المرتبة الـ16في التصنيف، مع إمكانية الوصول إلى 174 وجهة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.

قائمة أقوى جوازات السفر العربية لسنة 2021

1- الإمارات 174 وجهة

2- قطر 97 وجهة

3- الكويت 95 وجهة

4- البحرين 84 وجهة

5- عمان 80 وجهة

6 – المملكة العربية السعودية 79 وجهة

7- تونس 71 وجهة

8- المغرب 63 وجهة

9- موريتانيا 59 وجهة

10- الجزائر والأردن 52 وجهة

11- مصر 51 وجهة

12- لبنان والسودان 41 وجهة

13- ليبيا 40 وجهة

14- فلسطين 37 وجهة

15- اليمن والصومال 34 وجهة

بالمقابل قال كريستيان إتش كايلين، رئيس”Henley& Partners”: “منذ عام واحد فقط، كانت جميع المؤشرات تؤكد إلى أن معدلات التنقل العالمي ستستمر في الارتفاع، وأن حرية السفر ستزيد، وأن حاملي جوازات السفر القوية سيستمتعون بإمكانية الوصول إلى وجهات أخرى أكثر من أي وقت مضى”.

قائمة أسوأ جوازات السفر عالميا :

103- كوريا الشمالية 39 وجهة

104- ليبيا ونيبال 40 وجهة

105- الأراضي الفلسطينية 37 وجهة

106- الصومال واليمن 33 وجهة

107- باكستان 32 وجهة

108- سوريا 29 وجهة

109- العراق 28 وجهة

110- أفغانستان 26 وجهة