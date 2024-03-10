هذا هو توقيت الدراسة والعمل في المؤسسات التعليمية في رمضان

أصدرت وزارة التربية بيانا تعلن فيه عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان.

أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد 10 مارس، بيانا تعلن فيه عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 2024.

وحددت وزارة التربية الوطنية مواقيت العمل التي تقرر تطبيقها في المؤسسات التعليمية بمناسبة حلول شهر رمضان على النحو التالي:

من الساعة الثامنة “08:00” صباحا إلى الساعة الثالثة “15:00” مساء بالنسبة لولايات أدرار، الأغواط، بسكرة بشار تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت المغير والمنيعة.

ومن الساعة الثامنة ونصف “08:30” صباحا إلى الساعة الثالثة ونصف “15:30” مساء، بالنسبة لباقي الولايات.

وعليه، فإن فترة الدراسة اليومية خلال هذا الشهر المعظم ستحدد حسب كل مرحلة تعليمية، وفق الترتيبات الآتية:

مرحلة التعليم الابتدائي:

بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد، تخفض كلا من الفترة الصباحية والفترة المسائية بنصف ساعة “30د”، ويستفيد التلاميذ بين هاتين الفترتين براحة مدتها ساعة وخمس عشرة دقيقة “1سا و15د”.

بالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، فتخفض الفترة الصباحية التي مدتها ساعتان وخمس عشرة دقيقة “2سا و15د” إلى ساعة وخمس وأربعين دقيقة “1سا و45د”، وتخفض الفترة المسائية التي مدتها ساعتان وخمس عشرة دقيقة “2سا و15د” إلى ساعة وثلاثين دقيقة “1سا و30د”.

مرحلة التعليم المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:

تخفض مدة الحصة التعليمية ذات الساعة الواحدة بخمس عشرة دقيقة “15د”، وينظم اليوم الدراسي في فترتين تشتمل كل فترة على أربع “4” حصص، وتفصل بين الحصص الصباحية والمسائية راحة مدتها ساعة واحدة.