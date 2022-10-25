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الجزائر

هذا هو توقيت الكسوف الجزئي بالجزائر

الشروق أونلاين
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هذا هو توقيت الكسوف الجزئي بالجزائر
ح.م

من المنتظر أن تشهد المناطق الشمالية الشرقية للجزائر ظاهرة كسوف الشمس، اليوم الثلاثاء في حوالي الساعة 11 قبل منتصف النهار.

وسيكون موعد بداية الكسوف بالجزائر على الساعة 10.55 دقيقة، ليبلغ ذروته على الساعة 11.13 دقيقة على أن ينتهي في حدود الساعة 11.29 دقيقة.

وسيشاهد الكسوف الجزئي للشمس في عدة دول عربية وأوروبية وآسيوية بنسب مختلفة، ، وخلال الظاهرة سيكون جزء فقط من الشمس مغطى بالقمر.

وأعلن مركز الفلك الدولي في وقت سابق .أن الجزائر ستشهد على غرار أغلب الدول العربية كسوفًا جزئيًا للشمس بتاريخ 25 أكتوبر الجاري.

وأوضح مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيانٍ أنه بالإمكان مشاهدة الكسوف في معظم أوروبا وشمال شرق إفريقيا وغرب آسيا ووسط.

ولفت إلى أن الكسوف يبدأ دائمًا بالدول العربية من المناطق الغربية قبل أن ينتقل تدريجيًا باتجاه الشرق، وبالنسبة للكرة الأرضية فإن الكسوف يبدأ من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلندا في الساعة 8:58 صباحًا بتوقيت غرينتش.

وتابع “ثم ينتقل تدريجيًا إلى شمال إفريقيا ثم إلى غرب آسيا، ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهراً بتوقيت غرينتش في وسط بحر العرب”.

ونوه عودة إلى أن أعلى نسبة للكسوف سوف تكون من نصيب شمالي العراق، تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية، وبعد ذلك ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية، ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكسوف سيكون مرئيًا بشكلٍ بسيط جدًا في شمال شرق الجزائر فقط.

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التعليقات
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  • Yahia

    وكتا فالجزائر

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