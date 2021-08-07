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رياضة

هذا هو توقيت نهائي كأس الرابطة

علي بهلولي
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هذا هو توقيت نهائي كأس الرابطة

تعرّف فريقا شبيبة القبائل ونجم مقرة، السبت، على توقيت مواجهتهما بِرسم نهائي كأس الرابطة لِكرة القدم.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، الثلاثاء المقبل.

وقرّرت رابطة الكرة المحترفة تنظيم هذه المواجهة، على الساعة السابعة مساءً. وبِمدرّجات شاغرة، بِسبب الظرف الصحّي الذي تُعاني منه شعوب المعمورة.

للإشارة، فإن الفائز بِهذه المباراة، سيُمثّل الكرة الجزائرية في كأس “الكاف” نسخة 2021-2022. وفي حال فوز شبيبة القبائل، وتموقعها في الوقت ذاته مع الثلاثة الأوائل لِبطولة القسم الوطني الأوّل، فسيُشارك نجم مقرة في المسابقة الإفريقية الثانية للأندية.

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