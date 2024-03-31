هذا هو جدول مقابلات ربع نهائي كأس الجزائر

تأهّلت أربعة أندية أُخرى مساء وسهرة السبت، للدور ربع النّهائي من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفازت مولودية الجزائر خارج القواعد (1-2) على المُضيّف اتحاد خنشلة، مثلما تغلّب اتحاد بسكرة (1-0) على الزّائر فريق مولودية وهران، واجتاز نجم بن عكنون بِالنّتيجة ذاتها عقبة الضّيف شبيبة جيجل.

وفي مباراة انطلقت سهرة السبت وانتهت في ساعة مُبكّرة من صباح الأحد، نشّطها فريقان من القسم الثالث. تأهّل وداد تلمسان لِربع النّهائي، بعد فوزه على المُضيّف فريق شبيبة عزازقة (تيزي وزو) بواقع ركلات الترجيح (0-1). عقب انتهاء اللّقاء بِنتيجة (2-2) في الوقتَين الأصلي والمُمدّد. واللّافت أن كلّ لاعبي شبيبة عزازقة (الخماسي) عجزوا عن هزّ الشباك خلال سلسلة ركلات الترجيح، نظير ثلاثة لاعبين للوداد التلمساني.

وكانت هذه المحطّة قد شهدت تنظيم ثلاث مقابلات مساء وسهرة الجمعة، في حين يُجرى اللّقاء الأخير بين اتحاد العاصمة وضيفه رائد بوقاعة (سطيف/ القسم الثالث) في الـ 12 من أفريل المقبل.

وبِخصوص مقابلات الدور ربع النّهائي، فقد بُرمجت بِتاريخَي الـ 13 والـ 14 من أفريل المقبل. ودون أدنى شكّ سيُضبط تاريخ آخر للمباراة التي يُشارك فيها اتحاد العاصمة أو رائد بوقاعة.

جدول المقابلات:

ش.بلوزداد – ت.مستغانم. ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

ش.قسنطينة – ن.بن عكنون. ملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

و.تلمسان – مولودية الجزائر. ملعب “5 جويلية 1962”.

ا.بسكرة – الفائز من مباراة اتحاد العاصمة ورائد بوقاعة. ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.