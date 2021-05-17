هذا هو جدول مقابلات كأس الرابطة

ربع ونصف النهائيَين

أسفرت عملية سحب قرعة الدورَين ربع ونصف النهائيَين من عمر منافسة كأس الرابطة، عن أربع مقابلات متكافئة نسبيا.

جاء ذلك، الإثنين، بعد أن سحبت رابطة الكرة المحترفة القرعة بِمقرّ “الفاف” بِدالي إبراهيم بِالعاصمة.

وسبق عملية سحب القرعة، وقوف الحضور دقيقة صمت ترحّما على روح الفقيد سمير حجاوي الحارس الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري، الذي وافته المنية، الأحد. بعد مرض ألمّ به.

وستضبط رابطة الكرة المحترفة تواريخ مقابلات ربع ونصف نهائيَي هذه المنافسة، في تاريخ لاحق.

وتشكّل جدول المقابلات بِملاعب الفرق المذكورة أوّلا كالتالي:

الدور ربع النهائي:

1- ا.بسكرة – شبيبة القبائل

2- ن.مقرة – ش.الساورة

3- ا.العاصمة – أ.المدية

4- م.وهران – و.تلمسان

الدور نصف النهائي:

الفائز من المباراة (1) – الفائز من المباراة (4)

الفائز من المباراة (2) – الفائز من المباراة (3)