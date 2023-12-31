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الجزائر

هذا هو جديد إعانات السكن الريفي

الشروق أونلاين
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هذا هو جديد إعانات السكن الريفي
ح. م
صورة تعبيرية.

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان موجه للعمال الأجراء والمتقاعدين عن إطلاق الدورة الأولى لتلقي طلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج السكن الريفي وذلك بداية من يوم الثلاثاء 02 جانفي 2024.

وأعلن الصندوق عن وضع منصة إلكترونية تحت خدمة الراغبين في الاستفادة من الإعانة المالية، والتي سيتم من خلالها حصريا استقبال الطلبات : https://aide-rurale.fnpos.dz

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الدورة الأولى تمتد ثلاثين يوما إلى غاية الأربعاء 31 جانفي 2024، وأضافت أنه سيتم فتح دورات أخرى فور الانتهاء من دراسة ومعالجة كل الطلبات المرسلة خلال الدورة الأولى.

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