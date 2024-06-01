هذا هو جديد المفاوضات بين الأهلي المصري وزين الدين بلعيد

طلب ضعف ما يتقاضاه في اتحاد العاصمة

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورا مفاجئا في مفاوضات النادي الأهلي مع زين الدين بلعيد، مدافع نادي اتحاد العاصمة، قبل بداية الميركاتو الصيفي 2024. وقال موقع “الوطن سبورت” المصرية، إن الأيام الماضية شهدت تجميد مفاوضات النادي الأهلي مع المدافع الجزائري.

وتتمثل الأزمة، حسب الموقع المصري، في مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد بسبب تمسك الأخير بحصول ناديه اتحاد العاصمة على مقابل مادي كبير يتخطى المليون دولار للموافقة على التوقيع، رغم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يقارب الـ600 ألف دولار فقط. فيما يتمثل السبب الثاني في عرقلة مفاوضات الأهلي هو راتب بلعيد، إذ طلب اللاعب الجزائري راتبا يصل إلى 700 ألف دولار فيما توقف عرض الأهلي عند راتب 300 ألف دولار وهو ضعف ما يتقاضاه اللاعب مع ناديه حاليا.

ويمتلك زين الدين بلعيد عددا من العروض الخارجية وخاصة من أوروبا، إلا أن اللاعب يترقب وصول عرض رسمي، بخلاف العرض الذي قدّمه الأهلي.