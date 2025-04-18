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اقتصاد

هذا هو جديد بريد الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا هو جديد بريد الجزائر
ح. م
صورة تعبيرية

أعلن بريد الجزائر في منشور له اليوم الجمعة، 18 أفريل، عن إضافة 373 شباك آلي جديد، وهذا بعد تدعيم العديد من ولايات الوطن بـ167 شباك آلي جديد حيز الخدمة.

العملية تدخل في إطار استكمال برنامج تنصيب 600 شباك آلي عبر التراب الوطني لخدمة.

ومست العملية الولايات التالية: أدرار – الأغواط – أم البواقي – إليزي – باتنة – بجاية – بليدة – بني عباس – بسكرة – بشار – برج بوعريريج – بومرداس – البويرة البيض – جانت – جلفة – الجزائر جيجل – خنشلة – المدية – مسيلة مستغانم – معسكر – النعامة – أولاد جلال – عنابة – عين الدفلى – عين تموشنت – الطارف – تبسة – تيارت تيبازة – تيزي وزو – تيميمون – تندوف – تقرت – قالمة – قسنطينة – سكيكدة – سطيف – سعيدة – سوق أهراس – الشلف – غرداية – غليزان ميلة – الوادي – ورقلة – وهران.

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