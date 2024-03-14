هذا هو جديد تعويض الفلاحين المتضررين من الفياضانات

تم اليوم الخميس، 14 مارس، إيداع تعويضات 50 ألف دج التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة، في حسابات 27 فلاحا بولاية تيزي وزو، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي تصريح للوكالة قال مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتيزي وزو، مجيد حمداد “فور علمنا بقرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال مجلس الوزراء يوم 10 مارس بمنح تعويض قدره 50 ألف دج لكل فلاح متضرر من فيضانات 28 و29 فيفري، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التعويضات”.

حسب ذات المسؤول، فبعد إحصاء الفلاحين المتضررين من الفيضانات من قبل مديرية الخدمات الفلاحية، تم تشكيل لجنة بالولاية، شرعت، أول من أمس الثلاثاء، في المصادقة على قوائم وملفات المزارعين المتضررين الـ27، ليتم بعد ذلك مباشرة إجراءات صبّ التعويضات في حسابات المعنيين.

ومن بين المزارعين المستفيدين البالغ عددهم 27 مزارعا من 13 بلدية في الولاية، تعرض ثلاثة منهم لخسائر في أعقاب الانهيارات الأرضية. هؤلاء هم مزارعو الحبوب من منطقة ذراع الميزان، أما الباقون، وهم 24 شخصاً، فقد تأثروا بالفيضانات، حسب ذات المصدر.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة نهاية شهر فيفري الماضي بالولاية في خسارة 20 هكتارا من الحبوب (القمح الصلب والشوفان)، و0,25 هكتار من البرسيم، و2.5 هكتار من البطاطا، و233 شجرة مثمرة، كالحمضيات، بالخصوص أشجار البرتقال، وأشجار الزيتون، كما تم تسجيل خسائر مادية في معدات الفلاحين إضافة لتضرر وفقدان خلايا النحل، أغنام ودجاج.