هذا هو جديد مسابقة التوظيف في سوناطراك

من أجل سد حاجيات المجمع بـ1265 منصب شغل:

أعلن مجمع سوناطراك عن نتائج مسابقة الانتقاء التي نظمت بكل من ولايات الأغواط وبجاية والجزائر وسكيكدة وبومرداس ووهران، خلال الفترة الممتدة من 30 ديسمبر 2023 إلى 03 جانفي 2024.

المجمع، وفي بيانه الذي نشره اليوم الثلاثاء، 19 مارس، قال أن نتائج هذه المسابقة أسفرت عن انتقاء 880 مرشحا وفقًا لترتيب الاستحقاق على أن يتم استدعاؤهم تدريجا لاستكمال الإجراءات الإدارية للتنصيب من طرف المصلحة المعنية.

أما بخصوص المناصب المتبقية والتي لم تحظى بمترشحين يستوفون الشروط المطلوبة للمسابقة، فسيتم برمجتها ضمن المخطط التوظيفي للسنة الجارية، يضيف البيان.

للتذكير، مسابقة التوظيف في سوناطراك هذه، نظمها المجمع من أجل سد حاجيات الشركة بـــ 1265 منصب شغل في المنشآت الإنتاجية والإدارية المتواجدة بالولايات السابق ذكرها، والتي شارك فيها 4459 مترشحا، حيث بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 82% مقارنة بإجمالي الاستدعاءات الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC، البالغة 5464 مستدعى للمشاركة في هذه المسابقة حسب ذات المصدر.